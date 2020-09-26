Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Ankara'daki yeni CSO Binası'nın kapılarını ilk kez Hürriyet'e...

Tamamlanması için her salı düzenli olarak denetlediği yapıyı, geçen salı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte gezdik. Opera semtinde, dışarıdan göründüğü kadar içeriden de çok etkileyici bir yapı. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı konser salonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Dışarıdaki süs havuzunun devirdaiminden açılış programının akışına kadar bütün ayrıntılarla bizzat ilgilenen Bakan Ersoy'un heyecanı ve gururu ekibine de yansımış: "Yarından itibaren taşınmaya başlıyoruz. Burası bizim evimiz. Hem çoksesli koronun hem halk korolarının hem CSO'nun..." diyor.

? Sayın Bakanım hayırlı olsun.

Sen şimdi inşaata bakıp "Burası 29 Ekim'e kadar biter mi?" diye soruyorsundur içinden (gülüyor).

? Gelmeden arşive girdim, 23 yıldır neredeyse her sene başka bir bakan "Bu sene bitecek" diye demeç vermiş. İnsanın kuşku duyması doğal değil mi?

Şu anda bizim üretimimizin tamamı bitti. Bütün altyapı hazır. Senin inşaat olarak gördüğün şey montaj. Yani alıyor, hazır konstrüksiyonun üzerine plakayı monte ediyor. O da hızlı gidiyor. Restoranlarına, kafelerine kadar hazır edeceğiz.

"Örnek gösterilecek bir yapı olacak"

? Ne zamandan itibaren taşınılacak binaya?

Yarından (geçen çarşamba) itibaren taşınmaya başlıyoruz. Ama burayı sadece bir sahne olarak düşünme. Burası bizim evimiz aynı zamanda. Hem çoksesli koronun hem halk korolarının hem CSO'nun... Belli bir program dahilinde aşamalı olarak sırayla hepsi gelecek.

? Geriye bir tek çevre-peyzaj düzenlemesi kalacak...

O da bitmek üzere. Tesviyesi yapılıyor, üzerine zaten hazır çim döşenecek.

? Proje başladıktan sonra aradan geçen 30'uncu bakan olduğunuz gündeme gelmişti. Nasıl oldu da hızlandı?

Cumhurbaşkanımız beni atadıktan sonra istediği ilk birkaç şeyden biri de buranın hızlı bir şekilde bitirilmesiydi. Konsantre olduk, zamanla yarışıyoruz. Hızlı ve programlı bir şekilde ilerliyoruz. Fark bu.

? Siz turizmciliğinizde de çok sayıda otel inşaatı yürüttünüz. Bir faydası oldu mu o tecrübenin?

Şöyle: İnşaatta kendini hissettireceksin. Yoksa burada "Bir aydan az bir işimiz kaldı" diyoruz ya... Oluruna bırakırsan kendi kendine bir yılda bitmez o iş.

? Resmi açılış Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle olacak, değil mi?

29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunu kutlarken buranın açılışını da kutlayacağız. Dört gün üst üste etkinlikler olacak. Yabancı misafirlerimiz de olacak. Detayları üzerinde çalışıyoruz, çok yakında açıklarız programı.

? Buranın bitmesiyle Ankara ne kazanmış olacak?

Yeni CSO Konser Salonu Türkiye'de senfoni orkestrası için tasarlanmış ilk bina. Bu bina dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmakla kalmayıp uluslararası anlamda kültür-sanat üretiminde en zengin içeriği sunmayı hedefliyor. Bunun için çalışacak ekipler ve sanat yönetim modeli çağımıza en uygun ve güncel haliyle tasarlanıyor. Bakanlık olarak ilk defa bir sanat merkezimiz için profesyonel yönetim ekibi kuruyoruz. Salonumuzun profesyonel sanat yönetmeni, iletişim ve eğitim ekibiyle sanat teknik personeli olacak. Burası sadece bir konser salonu değil, yaşayan bir sanat merkezi olacak.

154 dönümlük kültür-sanat adası

? Burası için "Ankara'nın AKM'si" diyebilir miyiz?

Aslında çok aynı şey değil, ikisini karıştırmamak gerek. Burası sadece müzik üzerine bir kompleks. AKM'nin içindeyse sinema, tiyatro gibi başka dallar da var.

? Binanın karşısındaki eski CSO binası ne olacak?

Burası bitip onlar buraya taşınır taşınmaz o da restorasyona girecek. Bitince bu kompleksin bir parçası olacak. Yan tarafta CerModern ile de birleşince tüm bu alan 154 dönümlük bir kültür-sanat adası haline geliyor.

CSO kadrosunda görev alacak sanatçılar aynı gün tesisi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile inşatta çalışanlara mini bir konser verdi.Küçük konser salonu 500 kişiyi ağırlayabilecek.Çalışma ve prova odalarına mobilyalar yerleştirildi.

2023 kişilik büyük salonda da son hazırlıklar yapılıyor.

İçinde ne var?

? 2023 kişilik büyük konser salonu

? 500 kişilik küçük konser salonu

? 10 bin kişilik açık hava konser alanı

? CSO Müzesi

? Bir restoran ve bir kafeterya

? Çalışma ofisleri, kiralanabilir ticari alanlar, CSO dükkanı

Hangi birimler taşınacak?

? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

? Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu

? Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu

? Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

? Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

? Devlet Halk Dansları Topluluğu

? CSO Konser Alanları Döner Sermaye İşletmesi

730 milyon TL: Projenin yatırım tutarı

600: İdari kadro ve sanatçılar olmak üzere merkezde çalışacak insan sayısı

573: Mühendis ve mimarlar hariç inşaattaki çalışan sayısı

62.547: Binanın toplam kapalı alanı

TAM BİR YILAN HİKAYESİ

1992'de açılan yarışmayı mimar Semra ve Özcan Uygur çiftinin yumurta formlu projesi kazandı. Mimar çiftin o zaman iki yaşında olan kızları, aradan geçen zamanda üniversiteyi bitirip yüksek lisansını tamamlamış.