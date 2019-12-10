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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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