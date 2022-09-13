Bakan Ersoy: "(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak"

13.09.2022 10:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un okula gelmesi Öğrencilerin Bakan Ersoy'u çiçeklerle karşılaması Bakan Ersoy'un çocuklara proje hakkında bilgi vermesi Bakan Ersoy'un öğrencilerle sırada oturması Bakan Ersoy'un çocuklara Kültürel miras koruyucu kimliklerini vermesi Bakan...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un okula gelmesi

Öğrencilerin Bakan Ersoy'u çiçeklerle karşılaması

Bakan Ersoy'un çocuklara proje hakkında bilgi vermesi

Bakan Ersoy'un öğrencilerle sırada oturması

Bakan Ersoy'un çocuklara Kültürel miras koruyucu kimliklerini vermesi

Bakan Ersoy'un açıklamaları ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.(1)

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BAKAN ERSOY GECELİK TURİST GELİRİNDE HEDEFİMİZ 93 DOLAR BAKAN ERSOY GECELİK TURİST GELİRİNDE HEDEFİMİZ 93 DOLAR Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kültürel Miras Koruyucuları Projesi' açıklaması: (2) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kültürel Miras Koruyucuları Projesi' açıklaması: (2) Bakan Ersoy: '(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak' Bakan Ersoy: '(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: '(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Ersoy: "(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak" - Son Dakika
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