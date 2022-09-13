Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un okula gelmesi
Öğrencilerin Bakan Ersoy'u çiçeklerle karşılaması
Bakan Ersoy'un çocuklara proje hakkında bilgi vermesi
Bakan Ersoy'un öğrencilerle sırada oturması
Bakan Ersoy'un çocuklara Kültürel miras koruyucu kimliklerini vermesi
Bakan Ersoy'un açıklamaları ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.(1)
Son Dakika › Güncel › Bakan Ersoy: '(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak' - Son Dakika