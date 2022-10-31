Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Turistik Doğu Ekspresi seferleri, aralık ayında yeniden başlıyor - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Turistik Doğu Ekspresi seferleri, aralık ayında yeniden başlıyor

31.10.2022 18:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi sürecinde ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında yeniden başlayacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan'da düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Açılış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Ersoy, Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacağı tarihi duyurdu.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE BAŞLAYACAK"

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Doğu Ekspresi'nin aralık ayında yeniden başlayacağını kaydeden Ersoy, "Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin aralık ayında tekrardan başlıyor. Gündeme alındı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Pandemiden dolayı bir ara verilmişti. Şimdi yoğun bir şekilde Turistik Doğu Ekspresi başlayacak" ifadelerini kullandı.

YIL SONU HEDEFİ DEĞİŞTİ

Bakan Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında 2019 yılından sonra en yüksek rakama ulaşıldığını vurguladı. Ersoy, "Sene başındaki hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Ancak şubat sonun da Karadeniz'deki çatışma ortamıyla biraz moraller bozulmuştu. Herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik. İlk revizyonu 28 Temmuz'da yaptık ve hedef 47 milyon turist, 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettik. Yılsonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz, 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yılsonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz" dedi.

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Turistik Doğu Ekspresi seferleri, aralık ayında yeniden başlıyor - Son Dakika


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