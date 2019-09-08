Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya ile İstanbul arası günlük 1, haftalık 7 olan uçuş sayısını 2020 ortalarına kadar günlük 4'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ersoy, Japonya'nın seyahat acenteleri, medya, iş, akademi ve sanat dünyası temsilcileriyle Eskişehir'de basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Türkiye'ye Japonya'dan gelen yıllık ziyaretçi sayısını 2023 yılına kadar 500 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çeken Bakan Ersoy, "2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı" dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerin son derece yararlı olduğunu vurguladı.



Türk Kültür Yılı kapsamında Japonya'da bir dizi aktivite düzenlendiğini ifade eden Ersoy, uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'den çok önemli bir serginin Japonlarla buluşturulduğunu, Topkapı eserlerinden oluşan bu serginin büyük bir ilgi gördüğünü hatırlattı.

Yaklaşık 250 bine yakın kişinin hem Tokyo'da hem de Kyoto da sergilenen eserleri ziyaret ettiğini, serginin basında da çok yoğun yansımaları olduğunun altını çizen Ersoy, bu tür sergilerin kültürel tanıtım dışında ülkenin tanıtımı açısından da çok fayda sağladığını bildirdi.

Ersoy, özellikle Japonya'daki taç değişimi törenine denk gelen sergi için Topkapı Sarayı'ndaki Osmanlı dönemi tahtlarının Japonya'ya gönderildiğini ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili bir ilk uygulamayı da bu dönemde hayata geçirdiklerini aktardı.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımdaki etkisini Türk hükümeti olarak ölçmek istiyorduk. Bakanlık olarak da bu sergi başladığı andan itibaren haziran sonuna kadar Japonya'daki sergi dışındaki bütün tanıtım faaliyetlerimizi bilinçli olarak durdurduk. Sergi, tanıtım açısından o kadar etkili ve başarılı oldu ki, sergi öncesinde Japonlar internette Türkiye aramasında ilk 50 ülke arasına giremezken sergi boyunca Japonya Türkiye aramalarında birinci sırada yer aldı."

Japonya'dan 2018'de Türkiye'ye yaklaşık 81 bin civarında turist geldiğini, bu rakamın bu yıl 110 binin üzerine çıkmasını beklediklerini belirten Ersoy, "Geçmişte baktığımız zaman yıllık 208 bin Japon ziyaretçi sayısını görebiliyoruz. Ama bizim hedefimiz 208 bin değil, onun çok çok üzerinde 2023 yılına kadar yıllık Japonya'dan 500 bin ve üzeri turist kapasitesini yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "THY'ye Haneda için ilave iniş kalkış izni verilecek"

İki ülke arasındaki direkt uçuş sefer sayılarının artırılmasının turist sayısı üzerindeki etkisine de dikkati çeken Ersoy, bu konuda çok gayret gösterdiklerini ifade etti.



Japon hükümetinin de desteğiyle 2020 Nisan ayı itibarıyla THY'nin Tokyo Uluslararası Havalimanı Haneda'ya yönelik uçuşlarına, ilave iniş-kalkış izni verileceğine vurgu yapan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ama THY bununla sınırlı kalmayacak. Şu anda THY, Narita Havalimanı'ndan uçuyor. O uçuşlara devam edecek ve Osaka'dan ara verdiği uçuşlarına da başlıyor. Haneda'dan da Nisan ayı itibarıyla uçuşlar başlıyor. Yine ANA Airlines ile yaptığımız görüşmeler sonucu muhtemelen 2020 ortalarında ANA'nın Yeni İstanbul Havalimanı'na uçuş seferleri başlatması gündemde. Japonya ile İstanbul arası haftada 7, günlük 1 olan uçuş sayısı muhtemelen 2020 ortalarına kadar günlük 4'e çıkmış olacak. Bu da ulaşımla ilgili sorunun çok ciddi bir şekilde çözüldüğünü gösteriyor."

"Japonya'da çok yoğun bir tanıtıma başlıyoruz"

Bakan Ersoy, turizmde Asya ülkelerini öncelikli pazarlar arasında değerlendirdiklerini, bu sene için 52 milyondan fazla, 2023'te ise 75 milyonu aşkın yolcuyu taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Bu bağlamda gelişmekte olan pazarlar açısından Japonya'nın Asya içindeki en önemli üç destinasyondan biri olduğuna işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin özellikle Japon misafirlerin ilgisini çeken birçok değeri var. Kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerlerimiz, dünyada emsalsiz ve rakipsiz. Bunlarla ilgili de çok yoğun bir tanıtım kampanyası hazırlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Bu yıl itibarıyla ajansa çok ciddi oranda sektörden tanıtım katkı payı toplanıyor ve yıllık tanıtım katkı bütçesi 2020 itibarıyla bir önceki yılın üç katına çıkacak. Bu yılın sonu itibarıyla sadece uçakları açmak yeterli değil, o uçakların dolu gelmesini de sağlamak lazım. Japonya'da çok yoğun bir tanıtıma Türk hükümeti olarak başlıyoruz ve kesintisiz olarak da bu tanıtıma devam edeceğiz."

- Japonlar Türkiye'ye davet edilecek



Ersoy, tanıtım kampanyası sırasında, özellikle Japon medya mensupları ile seyahat acentelerinin ilgisini çeken, Türkiye'nin güzelliklerini belirli aylarda ve belli gruplara düzenli olarak göstermek istediklerinin altını çizdi.

Türkiye'ye gruplar halinde Japonları davet edeceklerini ve Türkiye'nin tarihi ve arkeolojik kültürel değerlerini bizzat gözlemleme olanağı sağlayacaklarını aktaran Mehmet Nuri Ersoy, "Sizlere tek tek gezdireceğiz, göstereceğiz. Türk ve Japon halkları hep pozitif olaylarla anılıyor birbirleriyle. Birbirlerine sıkıntılı dönemlerde destek olmuşlar, el uzatmışlar, bundan sonra da bunu, kültürel ve turistik ziyaretlerle de taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.