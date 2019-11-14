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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine...
7 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır."
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