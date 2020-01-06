Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin tabana yayılmadığında, tüm turizm politikalarının etkili ve sürdürülebilir olamayacağını belirterek, "Hanutçuluk yapan acentelerimiz, rehberlerimiz ve dükkancılarımız var. Taksiciyi otelin kapısına yanaştırmak yerine komisyon geliri için rent a car bulunduran otelcilerimiz de var. Mevcut otelin yatak kapasitesini artırmayı, kişi gece geliri artırmak yerine total ciroyu artırmayı başarı gören yatırımcı arkadaşlarımız da var. 12 aylık personel istihdamını hedeflemek yerine 'Sezon geldiğinde komşunun personeline yüzde 5 fazla vererek çalarım' diyen otelci arkadaşlarımız da var. Bu açıdan zihniyet ve vizyon değişikliği kalıcı bir sonuç istiyorsak çok önemli." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneğince düzenlenen "Turizmde Dönüşüm Senaryoları Tanıtım Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, 2019 yılında 51 milyon turist, 34 milyar dolara yakın turizm geliri, kişi başı gecelikte de 71 dolarlık gelirin yakalanacağını, kesin rakamların ay sonunda açıklanacağını söyledi.



Bu yıl ise bu rakamları yukarı çekerek 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri ve kişi başı gecelikte de 78 dolarlık geliri elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Ersoy, 2023'te de 75 milyon turisti, 65 milyar dolar turizm geliri, kişi başı gecelikte de 91 dolar geliri hedeflemeyi planladıklarını anlattı.

Bu hedefler için dünya ortalamasının çok üzerinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, bu büyümenin sağlanması için 2018 yılı sonunda turizmde bir politika değişikliğine gittiklerini ve turizm değişim stratejilerinin de bununla beraber hazırlandığını belirtti.

"Önceliğimiz zihniyet ve vizyon değişikliği"



Bu bağlamda bakıldığında Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu'nu çok anlamlı bulduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Raporu inceleme şansım oldu. Raporda değişimin temel eksenleri olarak fiziksel dönüşüm, 3. yaş turizmi, turizm rezidansları ve tanıtım atağı ön plana çıkarılmış. Bunlar yapılması gereken programlar ama biz bakanlık olarak önceliğin zihniyet ve vizyon değişikliği olması gerektiğini düşünüyoruz. Zihniyet değişimi derken, değişimin öncelikli olarak devlet ile başlaması gerekiyordu ve öyle de oldu. Yeni Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizm sektörünü, stratejik sektör ilan etti. Bakanlığa sektörden bir kişi atandı. Kabinedeki diğer bakanlıklarda da turizm öncelikli ve hassas konu olarak kabul edildi." diye konuştu.



Turizmde "repeat guest" sorunu

Zihniyet ve vizyon değişikliğinin ardından bakanlık olarak bir diğer önceliklerinin, turizm gelirlerinin tabana yayılması olduğunu belirten Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:



"Turizmi tabana yayamazsak yani biri yer biri bakarsa, tüm turizm politikaları etkili ve sürdürülebilir olamaz. Hanutçuluk yapan acentelerimiz, rehberlerimiz ve dükkancılarımız var. Taksiciyi otelin kapısına yanaştırmak yerine komisyon geliri için rent a car bulunduran otelcilerimiz de var. Mevcut otelin yatak kapasitesini artırmayı, kişi gece geliri artırmak yerine total ciroyu artırmayı başarı gören yatırımcı arkadaşlarımız da var. 12 aylık personel istihdamını hedeflemek yerine 'Sezon geldiğinde komşunun personeline yüzde 5 fazla vererek çalarım' diyen otelci arkadaşlarımız da var. Bu açıdan zihniyet ve vizyon değişikliği kalıcı bir sonuç istiyorsak çok önemli.



Bir başka zihniyet ve vizyon değişikliğimiz de turizmi 81 ile yaymak, yeni cazibe merkezleri oluşturmak olmalı. Turizmi başta Ege olmaz üzere İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne de yaymamız gerekiyor. Turizmin 'repeat guest' dediğimiz başka sorunları da var. 40 kere Antalya'ya gelmiş Rus turistlerimiz var. Antalya'yı ezberlemişler, hatta bıkmaya başlamışlar. Biz onlara Ege'yi yoğun şekilde tanıtıp, Antalya ile benzer özellikler taşıyan Ege kıyılarına kaydırmayı hedeflemeliyiz. Aksi takdirde Türkiye dışındaki farklı bir destinasyona kaçıracağız."



Bakanlıktan Çeşme ve Didim'de iki mega proje



Bakanlık olarak Çeşme ve Didim bölgesinde iki büyük proje üzerinde çalıştıkları aktaran Bakan Ersoy, bu projelerin doğaya saygılı, geri dönüşüme duyarlı, yatay mimari uygulanmış, 12 aylık turizmin gerektirdiği alt yapı ve ürün çeşitliliğine sahip projeler olduklarını kaydetti.



Turizm geliri yüksek olan ülkelerde 100 yıl önce uygulamaya başlamış olan Turizm Geliştirme Ajansı'nı geçen yıl hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte sürdürülebilir, yoğun, etkin ve yaygın tanıtımı, çağın yenilikçi iletişim ve teknolojisiyle birlikte yapma şansını bulduk. 2018 yılında Türkiye olanak turizm tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı, geçtiğimiz yıl biz bunu revizelerle 75 milyon dolarlara taşıdık. Sektörden alınan katılım paylarıyla birlikte bu bütçeyi 2020'de 180 milyon dolara çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıl 200 milyon dolara sonra 210, 2023'te 220 milyon dolara çıkaracağız." diye konuştu.



Markalaşmanın tanıtım ile olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, markalaşma başarılırsa rezervasyonların sayısının arttığını söyledi.

Bakan Ersoy, 2023 yılına kadar münferit rezervasyon oranlarının artırılarak, paket tur oranlarının pasta payının aşağı çekilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin de katıldı.

"Turizmde Dönüşüm Senaryoları Sunumu"nun ardından panel düzenlendi.