Bakan Ersoy, Bulgaristan ziyaretini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Bakan Ersoy, Bulgaristan ziyaretini AA'ya değerlendirdi

25.01.2021 21:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları SOFYA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy "Bulgaristan'da şu anda Bulgar vatandaşlarının en çok ilgi gösterdiği ülkeler sırasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları SOFYA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy " Bulgaristan'da şu anda Bulgar vatandaşlarının en çok ilgi gösterdiği ülkeler sırasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'ye gelen turistler açısından da baktığınızda geçen sene Bulgaristan ikinci sıraya yerleşmiş durumda ve Türkiye'den de Bulgaristan'a olan trafikte her geçen sene artış var." dedi.

Bulgaristan'a yaptığı bir günlük çalışma ziyaretini AA'ya değerlendiren Bakan Ersoy, Sofya ziyaretinde ilk görüşmesini Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Hem iki ülke arasındaki turizm trafiğinin tekrar yoğun bir şekilde başlatılması, hem ekonomik alandaki pandemi sebebiyle oluşan zorlukların giderilmesi, buradaki yaşayan soydaşlarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili birçok konu, ayrıca Osmanlı döneminden kalma eserlerin restorasyonuyla ilgili gündeme gelmesi gereken konuların hepsini konuşma fırsatı yakaladık ve değerlendirdik. Hepsi için bir yol haritası belirledik. Bu açıdan çok faydalı oldu."

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile Sofya'daki Boyana Rezidansı'nda düzenlenen Türkiye-Bulgaristan Karma Turizm Komitesi 3. Toplantısı'na katılan Ersoy, burada iki ülke arasında turizm alanında bir mutabakat zaptının imzalandığını anlattı.

Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de turizmi açmayı hedeflediklerini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Bulgaristan'dan da Türkiye'ye çok ciddi talep var. Bulgaristan'da şu anda Bulgar vatandaşlarının en çok ilgi gösterdiği ülkeler sırasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'ye gelen turistler açısından da baktığınızda geçen sene Bulgaristan ikinci sıraya yerleşmiş durumda ve Türkiye'den de Bulgaristan'a olan trafikte her geçen sene artış var. Pandemi öncesi 2019 yılı rakamlarını incelediğimizde yüzde 28'lik bir büyüme ile karşılaşmıştık. İki ülke açısından da çok önemli bir turizm trafiği var ve hızla gelişen bir turizm trafiği var. Bu bağlamda Bulgaristan, tekrar kaldığımız yerden pandemi sonrası normalleşmeye önceliği vereceğimiz ülkelerin başında geliyor."

Avrupa Birliği üyesi olması neticesinde Bulgaristan'ın zaten ekonomik açıdan da Türkiye adına önemli bir ülke olduğunu aktaran Ersoy, "Bulgaristan'da çok fazla sayıda Türk yatırımcı bulunuyor. Bugüne kadar 2,5 milyar doları aşmış durumda Türk yatırımcıların Bulgaristan'da gerçekleştirdiği yatırımlar ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya da erişimlerini kolay bir şekilde sağlıyorlar. Bu açıdan da stratejik, önemli bir komşumuz. Sadece komşumuz değil aynı zamanda müttefikimiz ve dostumuz da Bulgaristan." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin haklarını ve menfaatlerini de savunan bir ülke olduğunu belirten Ersoy, Sofya temasları çerçevesinde Türk Hava Yollarının seferlerinin ve uçuş noktalarının artırılmasını da değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, "Zaten THY da istekli, Bulgar tarafı da çok istekli bu konuda. Bulgaristan'ı dünyaya bağlayan bir hava yolu olarak görüyorlar THY'yi. İki taraf için de önemli bir gelişme bu açıdan bakıldığı zaman." diye konuştu.

Pandemi sürecinde turizm

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının Türkiye dahil birçok ülkede başladığını hatırlatan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılı aslında pandemiyle yaşamayı öğrendiğimiz bir yıl ve yaşamaya da devam edeceğimiz bir yıl. Aşılama süreçleri yıl boyunca devam edeceği için buna da alışmamız gerekiyor. PCR testleri olsun, yeni geliştirilen testler olsun, Türkiye bu konuda çok pratik ve esnek. En hızlı şekilde uyum sağlayan ülkelerin başında biz geliyoruz."

Pandemi döneminde turizm için hızlı bir şekilde sertifikasyon programı başlattıklarını ve bunun Avrupa'da bir çok ülkeye örnek olduğunu ifade eden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine AB ile turist trafiğini açabilmek için Almanya ile başlattığımız bir protokol var. Bu protokol kapsamında gelen ve gidenlere PCR testi uygulanması konusunda Türkiye çok hızlı ön aldı. Gerek havalimanlarında, gerekse sınır kapılarında olsun gerekli merkezleri hızlı bir şekilde kurdu. Hatta çok daha ileri aşamasına geçerek turistlere konakladıkları otellerde rezervasyonlu test imkanı sundu ve Avrupa'ya kıyasla çok düşük maliyetlerle gerçekleştiriyor. O yüzden dünya genelinde alınmış kararlara Türkiye'nin hızlı uyumu konusunda bir sıkıntı görmüyoruz. Hatta çok daha düşük maliyetlerle çözdüğümüz için sezon içinde avantaj olarak da karşımıza gelir diye düşünüyorum."

Ersoy, Türkiye'nin hedefinin "nisan ayı içerisinde hava trafiğinin normalleşmesini sağlayabilmek olduğunu" vurgulayarak, "Yoğun turist trafiğinin ülkeler arasında tekrar başlamasını, özellikle ülkemize olan yoğun turist trafiğin yeniden başlamasını hedefliyoruz. Bu bağlamda hazırlıklarımıza hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan temasları kapsamında Baş Müftülüğü de ziyaret ettiğini anlatan Ersoy, "Onların sorunlarını, ihtiyaçlarını dinledik. Bakanlığımıza bağlı kurumlar üzerinden desteklerimizi nasıl artırabiliriz, ihtiyaçlarını en kısa sürede nasıl karşılayabiliriz onları tartıştık. O da çok olumlu geçti. Onlar da kısa bir sürede Türkiye'ye gelerek bizim kurumlarımızla genel müdürler seviyesinde düzenli toplantılar yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde soydaşlarla da buluşma imkanı yakaladığını dile getirerek, "Bu da çok faydalı oldu. Onlarla ilgili yeni bir burslandırma programı üzerinde konuştuk. İnşallah döner dönmez en kısa sürede bu burslandırma programını da hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, Bulgaristan ziyaretini AA'ya değerlendirdi
Bakan Ersoy, Bulgaristan ziyaretini AA'ya değerlendirdi
Bakan Ersoy, Bulgaristan ziyaretini AA'ya değerlendirdi
Bakan Ersoy, Bulgaristan ziyaretini AA'ya değerlendirdi

Bulgaristan, Mehmet Nuri, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Bulgaristan ziyaretini AA'ya değerlendirdi - Son Dakika


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