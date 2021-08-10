Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, İkonaları Teslim Etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, İkonaları Teslim Etti

10.08.2021 19:29
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, İkonaları Teslim Etti

Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihi kiliselerden kaçırıldıktan sonra 2007 yılında gerçekleştirilen bir operasyonla ele geçirilen ikonaların iadesi için tören düzenlendi.

Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihi kiliselerden kaçırıldıktan sonra 2007 yılında gerçekleştirilen bir operasyonla ele geçirilen ikonaların iadesi için tören düzenlendi.

Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen teslim töreninde, Gökçeada'daki kiliselere iadesine karar verilen ikonalar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY tarafından İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'a teslim edildi.

12 eserin teslim edildiği törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY ve İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos birer konuşma yaptılar.

Troya Müzesi'ndeki törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, Vali İlhami AKTAŞ, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah DEMİRCAN, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, çevre köy muhtarları, kazı heyet başkanları, turizm sektörünün temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, İkonaları Teslim Etti - Son Dakika


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