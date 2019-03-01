Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın İlk...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın İlk...

51 dakika önce

IHAAW101149-GEN/01-03-2019- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
IHAAW101149-GEN/01-03-2019

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi. 01.03.2019 10: 11: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

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