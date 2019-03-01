Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın İlk...
51 dakika önce
IHAAW101149-GEN/01-03-2019- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi.
IHAAW101149-GEN/01-03-2019
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi. 01.03.2019 10: 11: 49 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm
İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı
Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun