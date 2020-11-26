Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: (3) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: (3)

26.11.2020 13:33
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: (3), System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'ye yaklaşık 35 kilometre mesafede keşfedilen Karahantepe'de şimdiye kadar 250 tane "T sütun" keşfettiklerini belirterek, "Yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'ye yaklaşık 35 kilometre mesafede keşfedilen Karahantepe'de şimdiye kadar 250 tane "T sütun" keşfettiklerini belirterek, "Yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Muhtemelen -kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama- daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık, öteki çok daha eski çıkacak. Muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Karahantepe yeni ilgi odağımız olacak." dedi.

FOW TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Ersoy, Turizm sektöründe yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sektörde Kısa Çalışma Ödeneği'ne değinen Bakan Ersoy, "Şimdi iki tane destek program hazırlıyoruz. Bir tanesi 'KÇÖ' programı. Kısa Çalışma Ödeneği'nde turizm ve yeme içme sektörüyle ilgili bir düzenleme. Çalışma Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz ve Hazine Bakanlığımızla da mutabakat sağladık. Bugün yarın açıklanır." dedi.

İkinci çalışmanın da erken rezervasyonla ilgili olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Erken rezervasyon ödemeleri dediğimiz bir sistem vardı. Tabii bu kış pandemi sebebiyle bu çalışmayacak. Yani tur operatörleri dünya genelinde globalde finansal sıkıntı çektikleri için erken rezervasyon ödemelerini yapamayacaklar. Geçen ay bir kredi paketi açıklandı biliyorsunuz. Turizm Destek Kredi Paketi... Şimdi bu paket daha da esnetilerek, 1, 2, 3, 4 yıl gibi esnek vadelerle, esnek kullanım şekilleriyle, faiz oranlarıyla ve limitleri arttırılarak... Şu anda 11 milyar bir paket açıkladık. Şu ana kadar 3,5 milyarlık başvuru var. Şimdi tekrar KGF limitleriyle bu bütün özel bankalar da KGF Anlaşması olan plase ediliyor. Şu anda bir limit dolarsa 10 milyarlık sonra 10 milyarlık bir limit daha vereceğiz. Bu sayıyı arttıracağız. Yeter ki o kışın yaşayacakları finansman zorluğundan çıksınlar."

Ersoy, arkeoloji alanında Türkiye'de 31' yabancı, 125'i yerli başkanları bulunan 156 kazının aktif olduğunu dile getirdi.

"3 yıl içinde 700 arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör istihdam edilecek"

Göreve gelir gelmez "12 Aylık Kazı Programı"nı başlattıkları bilgisini veren Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Kazı başkanlıklarına bir şart getiriyoruz. 'Belli sayıda arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör alacaksınız, kadronuza dahil edeceksiniz. Bunlar paralarını ödeyeceğiz.' diyoruz. 2019 sonunda biz 100 tane arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör aldık. Bu sene sonunda, geçen ay itibarıyla kabuller başladı biliyorsunuz, 248 tane ilave getiriyoruz. 350'ye çıkıyor bu sayı. Önümüzdeki sene 125'e tamamladığımız zaman 700 sayısını geçeceğiz. Yani 3 yıl içinde 700 tane arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör istihdam etmiş olacağız ve bu bir ilktir. Yıllar sonra kazı başkanlarıyla konuşma fırsatı da olursa çağ değişikliği falan diye açıklıyorlar. İlk kez böyle bir şey oldu."

Ersoy, Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'nin dünyada "sıfır noktası" olarak kabul edildiğini ve ilgi odağı haline geldiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesiyle dünyada da farkındalığını iyice arttırdık. 12 bin yıllık bir tarihi var. Milattan önce 10 binli yıllara kadar gidiyor. Şimdi Şanlıurfa'ya 46 kilometre, Göbeklitepe'ye 30-35 kilometre mesafede, Karahantepe var. Şimdi yeni Türk kazı başkanlığında yapılıyor. Şimdi Göbeklitepe'yi gezdiyseniz bilirsiniz orada T sütunların içlerinde hayvan figürleri vardı. Karahantepe'de ise insan figürleri var. Biz orada kazıyı başlattık bu yıl, yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Muhtemelen -kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama- daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık, öteki çok daha eski çıkacak. Ama şuan bilimsel olarak teyit edilmesi lazım ve muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Karahantepe yeni ilgi odağımız olacak." ifadelerini kullandı.

"Dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak"

Karahantepe ile Göbeklitepe'nin farklılıklarından bahseden Mehmet Nuri Ersoy, "İkisinin uygulama senaryosu da farklı. Yani iki çift giriş çıkış kullanmış. Bir yerden geliyor, bir yerden çıkılıyor. Demek ki büyük etkinliklerin yapıldığı bir merkez şeklinde ve 250 tane sütun keşfettik şu ana kadar. 2021 içinde bunlarla ilgili çok detaylı programlar, bilgilendirme projeleri kazı başkanımızla birlikte yapacağız. Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kış nüfusundaki artıştan dolayı sıkıntılar yaşanan Muğla Bodrum'daki çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Normalde insanlar yazın 2-3 ay geliyor sonra dönüyorlardı. Tabii salgınla birlikte dünya genelinde dijital çalışma denen bir şey keşfedildi. Hatta başka bir turizm akımı da başladı. Biz onun üzerine de çalışıyoruz. 'Digital nomad' dediğimiz dijital göçebeler. Bu artık bir ürün şeklini almaya başladı. 3, 5, 6 ay bir bölgede kalıyorlar. Uzaktan çalışarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu da bizim hedef pazarlarımız arasında. Bodrum Belediye Başkanı haklı tabii nüfus arttı. Biz destek veriyoruz Bodrum'a. Uzun zamandır kanayan bir yarası vardı, altyapı eksikliği vardı. Ama biz Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden devraldık projeyi. Hızlı bir şekilde ihalesini de geçen ay yaptık ve şu anda aralık itibarıyla çok ciddi bir şekilde kanalizasyon altyapı yatırımına başlıyoruz ve 2021 sonuna kadar da tamamlayacağız. Kanalizasyon altyapısında belli bir hattın sorumluluğu üstlendik. Torba-İçmeler hattını yağmur deşarj hatlarıyla birlikte yapıyoruz. Sadece arıtma altyapısını değil, yağmur deşarjda da seller, baskınlar oluyor. Bu iki sorunu da çözüyoruz."

Alaeddin Yavaşça'nın Kilis'teki evi 2021 içinde müze olarak açılacak

Bodrum Kalesi restorasyonunda, daha önce hizmete açılmamış yerlerden oluşan üçüncü etaba geçildiğini aktaran Ersoy, "Oranın da restorasyonunu bu sene tamamlayacağız. Ama esas Bodrum, kültür sanat dediğiniz zaman Bodrum merkezinde esnaf açısından önemli olan bir şey, sahneyi hizmete aldık. 2 senedir sahneyi tekrar hizmete aldık. 1300 kişi bir sahne kapasitemiz var. Tabii sahne şu anda pandemi koşularından dolayı tam kapasite kullanılamıyor ama önümüzdeki seneden itibaren onu da tam kapasite kullanacağız." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Alaeddin Yavaşça'nın Kilis'teki evinin müzeye dönüştürülme projesinin de 2021 içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

(Bitti)

mehmet ersoy, Göbeklitepe, Bodrum, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: (3) - Son Dakika


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