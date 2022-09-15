Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'nde konuştu Açıklaması

15.09.2022 12:16

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı.

Bakan Ersoy, festival etkinlikleri için Batalhöyük Tepesi'nde hazırlanan alanda, yöresel kıyafetler giyerek fıstık bahçesinde hasat gerçekleştirdi. Daha sonra şire yapımı için çizme giyerek üzüm ezen Ersoy, cevizli sucuk için hazırlanan ürünleri şireye batırdı.

Kurutmalık patlıcan ve kabağın hazırlandığı alanı gezen Ersoy, bir süre izlediği işlemleri kendi de yapmayı denedi.

Bakan Ersoy, gazetecilere, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festivali önemsediklerini dile getirdi.

Ülke içindeki turist haraketliliğini yaygın hale getirmek istediklerine işaret eden Ersoy, " Türkiye'nin her yerine ziyaretçi getirmek istiyoruz. Bu anlamda merkezden yaptığımız çalışmalar ne kadar önemli olsa da yerelde yapılan organizasyonlar ayrı bir önem taşıyor. Bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'in çok sayıdaki değerini tescil ettirdiğini, bunun da turizm için önemli bir değer olarak öne çıktığını belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep olarak yeni bir trend başlattınız. Çok sayıda tescilli ürününüz var. 100 yılda 100 tescilli ürün dediniz. Bu trendin diğer şehirlere yayılmasını istiyoruz. Burada Gaziantep'in ayrıştığı özellik de var aslında. Tescilli ürün trendi yanında birbirinden lezzetli yemekleriyle de dikkati çekiyor. Ayrıca arkeoloji ve kültürüyle dikkati çekiyor Gaziantep. Gaziantep şimdi de gastronomi alanında öne çıkıyor. Gastronomi alanında birçok ürünü ihraç ediyor. Artık dünyaya ürünler gidiyor. İnşallah bu tarz çalışmaların 81 ilde artarak yayılması için bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, Türkiye ve tüm şehirleri için aralıksız çalıştıklarını aktararak, yerelde yapılan bu tür organizasyonların da işlerini daha kolay hale getirdiğini kaydetti.

"Organizasyona 70 ülkeden katılım oldu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise her yıl organizasyonun daha da büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Bu yıl organizasyona 70 ülkeden katılım olduğunu bildiren Şahin, "Aramızda bu yıl 300 önemli misafirimiz var. Bunların arasında sanatçıdan mutfak şeflerine kadar birbirinden değerli isim yer alıyor. Bu sene festivalde sürdürülebilir kalkınmayı esas aldık. Bu kapsamda çevreyi koruma ve öze dönmeyi çok önemsiyor ve benimsiyoruz. Bunları başardığımızda daha sağlıklı bir toplum da inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Ersoy'a Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Ali Şahin diğer ilgililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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