Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da
Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da

26 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'daki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'daki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan, Kommagene Krallığı'nın yazlık başkenti ve yönetsel merkezi olarak bilinen Arsemia Antik Kenti'ni ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'den bilgi aldı.

Kommagene Krallık ailesinin kadınlarına ait bir anıt mezarı olan Karakuş Tümülüsü'nü de gezen Ersoy, burada fotoğraf çektirdi.

Tarihi Cendere Köprüsü'nde de incelemelerde bulunan Ersoy, daha sonra Adıyaman kent merkezindeki Perre Antik Kenti'ndeki mezar odaları ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, restorasyonu devam eden Eski Kahta Kalesi içinde incelemelerde bulanarak, yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.

Adıyaman Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy, buradaki eserleri inceledi.

Ersoy'a ziyaretinde, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ile kurum müdürleri eşlik etti.

Mehmet Nuri, Adıyaman, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler! Ortalığı birbirine kattılar
24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! İşten çıkarılsanız da fazla mesai ücreti ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 18:35:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]