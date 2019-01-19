Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da

53 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalini gezdi. Ardından tadilat çalışmaları devam eden Dış Hatlar Terminali 2'yi inceleyen Ersoy, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ersoy'a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Antalya, Güncel
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