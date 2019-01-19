Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da
53 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Antalya
Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalini gezdi. Ardından tadilat çalışmaları devam eden Dış Hatlar Terminali 2'yi inceleyen Ersoy, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ersoy'a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:54 Kaynak: AA
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