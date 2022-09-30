Bakan Ersoy, Stanley Kubrick Sergisi"nin tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sinema Müzesi'nde ziyaretçiyle buluşacak "Stanley Kubrick Sergisi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Usta yönetmenin kızı Katharina Kubrick, yapımcı Jan Harlan ve yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın da eşlik ettiği toplantıda konuşan Ersoy, yarın Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerinin başlayacağını belirterek, "Kültür Yolu Festivalleri serisi Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali ile başlamıştı. Konya Mistik Müzik Festivali'yle devam etmişti. İlk başladığımız rotalar da yarın itibariyle başlayacak. Ön açılışların ilkini Stanley Kubrick Sergisi'yle yapıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin ilk sinema müzesi Atlas Sinema Müzesi'nin, Beyoğlu Kültür Yolu'nun da cazibe noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Sinemanın Türkiye'nin kültür dünyasında çok önemli bir yeri olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Stanley Kubrick hayranlarının ve sinemaseverlerin sergi süresince burayı ziyaret etmesini, sinemaya olan desteğimizin de bu vesileyle artarak devam etmesini istiyoruz. Stanley Kubrick'in 16 tane bitmiş, 3 de çekilememiş filmi var. Bu sergi bu 19 filmle ilgili, bugüne kadar sergilenen en detaylı dokümantasyonu içeriyor. Ben Atlas Sinema Müzesi'ni ortak işlettiğimiz Muzaffer Yıldırım'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu serginin rotasında Türkiye yoktu. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne denk gelecek şekilde serginin rotası değiştirildi. Tokyo'dan İstanbul'a rotasını çevirdi. O açıdan bizim için çok anlamlı. Kültür yolu festivalleri içerisindeki en önemli sergi bu. Uluslararası sergi olması açısından da önemli."

Mehmet Nuri Ersoy, serginin çok büyük bir ziyaretçi kitlesi tarafından takip edileceğini düşündüklerini dile getirerek, "Kubrick ailesi ve yapımcı Jan Harlan'a da teşşekür ediyorum. Hem serginin hazırlık aşamasında hem de açılışında İstanbul'a geldiler. İstanbul'a aşık olduklarını, çok beğendiklerini ve bundan sonra daha sık geleceklerini söylediler." diye konuştu.

Kültür Yolu Festivallerinin şehirlerin tanıtımına çok büyük katkı sağladığına dikkati çeken Ersoy, turizm ve tanıtım açısından da bu festivallerin hedeflerine ulaştıklarını gösterdiğini ifade etti.

"Serginin geldiği 22. şehir İstanbul oldu"

Katharina Kubrick de Türk sinemaseverler ve sinemacılarla tanışma fırsatı buldukları için memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Buradaki atmosfer, yapının mimarisi gerçekten etkileyici. Bu serginin geldiği 22. şehir İstanbul oldu. Müzenin de sadece sinemaya adanmış olması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcı Jan Harlan da Stanley Kubrick'le beraber çalıştıkları ilk filmin "A Clockwork Orange" Otomatik Portakal olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Onun filmleri her zaman bir konu ile ilgilidir. Şimdiyle ya da gelecekle alakalıdır. Herkes kıskançlık konusunda uzmandır ama bu duygu hakkında film yapmak çok zordur. Kubrick bütün bunlarla savaşıyordu ortaya filmi koymak için. Mesela Full Metal Jacket filmi her zaman yaşanılan çağla alakalı olacaktır. Şimdiye hitap edecektir. Bu onun en büyük sırrıydı. Bu yüzden çekilen binlerce film arasından onun filmleri geleceğe kalıyor."

Sergi hakkında

ABD'li yönetmen Stanley Kubrick'in tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunacak olan sergi, izleyicinin Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayacak.

Küratörlüğünü İstanbul Sinema Müzesi Küratörü Zihni Tümer ve Alman Film Müzesi Küratörleri Hans-Peter Reichmann ile Tim Heptner'in yaptığı sergi, Kubrick'in çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından, son filmi olan Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmini kronolojik olarak sunacak sergi, sanatçının hiç çekilmemiş veya başka yönetmenler tarafından çekilen Yapay Zeka, Napoleon ve Savaş zamanı Yalanları projelerini de ilk kez İstanbul izleyicisiyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Sinema Müzesi tarafından sinemaseverlerin beğenisine sunulan sergi, yarından itibaren 1 Mart 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.