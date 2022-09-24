Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi

Solistler Nilgün Kızılcı ve Mustafa Şimşek , 10 yıl önce hayatını kaybeden ve "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Çanakkale 'de Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi.

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