Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi

24.09.2022 22:03
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi.

Bakan Ersoy, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki açık hava sahnesinde düzenlenen konsere, eşi Pervin Ersoy ile katıldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının sahne aldığı konseri, şef Eray İnal yönetti.

Solistler Nilgün Kızılcı ve Mustafa Şimşek, 10 yıl önce hayatını kaybeden ve "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirdi.

Konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve protokol üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
BAKAN ERSOY, ÇANAKKALE'DE ŞEHİTLİK AÇILIŞINA KATILDI BAKAN ERSOY, ÇANAKKALE'DE ŞEHİTLİK AÇILIŞINA KATILDI Gelibolu Yarımadası'nda Şahinbey Belediyesince yenilenen 4 şehitlik ziyarete açıldı Gelibolu Yarımadası'nda Şahinbey Belediyesince yenilenen 4 şehitlik ziyarete açıldı
Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Neşet Ertaş, Çanakkale, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konserini izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz
21:09 ABD'den Çin'e Rusya konusunda gözdağı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur
20:44 Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi
19:32 Rize'de yılın ilk karı! Yüksek kesimler beyaza büründü
19:22 Evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan polis memuru ile 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi yaşamını yitirdi
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:40 Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:32 Ortaköy'de takım elbiseli güvenlikler dehşet saçtı! 1'i kadın 3 kişi dakikalarca darbedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 22:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement