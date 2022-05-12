Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul'a günlük 42-43 bin yabancı turist girişi var. Şu anda geçen senenin üstünde giriş oluyor İstanbul'a. Yıl sonunda 2019 rakamlarını muhtemelen yakalayacak." dedi.

Ersoy, Habertürk televizyonunda canlı yayınlanan Habertürk Gündem programında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin en son 1998 yılında restore edildiğini, geçen yıl da kuleyi Bakanlık olarak devraldıktan hemen sonra yeniden mimar Han Tümertekin ve Zeynep Ahunbay ile restore etmeye başladıklarını söyledi.

Ersoy, kulenin daha önceki restorasyonunda temel malzeme olarak beton, demir ve deniz kumunun kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Duvarları açınca gördük ki kirişler ve kolonlar birbirine bağlı değil. Şiddetli depremde aşağı inmeleri çok yüksek. Bazı dehlizlerde çöküntüler de olmuş, tüm bu tespitleri yaptık. Hem İstanbul Teknik Üniversitesinden hem de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden statik rapor istedik. Raporların doğrultusunda orada bir güçlendirme yapacağız. Oradaki beton yükleri de Galata Kulesi'ndeki gibi alabildiğimiz kadarıyla kaldıracağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamlamak. Yeme, içme işlevinden arındırılacak. Hikayesi ile teknolojiyi birleştirerek, İstanbul'un cazibe noktalarından tekrardan biri haline getireceğiz. Birkaç sürprizimiz de var."

İstanbul'un seyahat noktaları arasında en çok aranan şehirlerden biri olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, "Yaptığımız tanıtımlar meyvesini vermiş ve Michelin Rehberi'nin dikkatini çekmişiz. Onların 38. destinasyonuyuz. 11 Ekim'de hangi restoranları seçtiklerini açıklayacaklar. Kendi gizli müfettişleri var. Denetimlere başladılar. Michelin, sadece şefi değil, öncelikli olarak işletmeyi, restoranı seçiyor. Tatlı ve güzel bir rekabet ortamı sağlıyor. 'The World's 50 Best Restaurants' da Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Yani İstanbul'un markalaşması konusunda adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Michelin'le şimdi diğer şehirlerimizi de konuşuyoruz." dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 5 binden fazla sanatçıyı ağırlayacak

Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde de dünyanın en son teknolojik sahne sistemleri kullanıldığına işaret ederek, Türk Telekom Sahnesi'nde son düzenlemelerin yapıldığını ve oradaki sistemlerin cep telefonuyla yönetildiğini anlattı.

Bakanlık olarak Kültür Yolu Festivallerine çok önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, "Çok kolay hazırlanan etkinlikler değil. Önce rotayı oluşturuyorsunuz. Yapıları restore ediyorsunuz. Ayağa kaldırdığınız yapıların içine ruh katıyorsunuz. Şehirlerinizi marka ve turizmde rekabet yapmak, rakibiniz ülkelerden ayrışmak istiyorsanız, arkeolojik değerlerinizle, kültürel özellikleriniz, gastronomi ve yaşam tarzınızla ancak bunu yapabilirsiniz. Avantajlarınızı ne kadar öne çıkarıyorsanız o kadar başarırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni bu yıl Başkent Kültür Yolu Festivali ile aynı anda gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Bir kültür rotası da Ankara'da oluşturduk. Geçen seneyle kıyaslanmayacak kadar kapasiteleri artırdık. Geçen yıl yaklaşık 2 bin 800 civarında sanatçı katılmıştı. Şu anda 5 binden fazla sanatçının katılımı ile 1500'den fazla etkinlikle gerçekleştirilecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali. Başkent Kültür Yolu da bu sene ilk kez 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Orada da 300'den fazla etkinlik, yine bin 500'den fazla sanatçı olacak." diye konuştu.

"İstanbul'a günlük 42-43 bin yabancı turist girişi var"

Kovid-19 salgını öncesinde en çok desteği tiyatroya verdiklerini ve bu destek miktarının 56 milyona kadar çıktığının altını çizen Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Düzenli olarak tiyatrocu arkadaşlarla toplanıyorum. Sektör temsilcilerinin önde gelenlerinden komisyon oluşturduk. Bu komisyon dahilinde sorunları masaya yatırıyoruz. Yönetmelik, yasa değişikliği taleplerini onların istediği şekilde gerçekleştiriyoruz. Onlara verilen katkıları arttırdık, oyun desteği, turne desteği verdik. Anadolu'nun her tarafına turnelere gitmelerini sağladık. Enerji ile ilgili kısımda da dolaylı enerji desteği yaptık. 200 civarında destek alan tiyatro vardı, 500'e yaklaştı."

Ersoy, İstanbul'a son 1 haftadır özellikle ramazandan sonraki ziyaretçi sayısının 2019 verilerinin üzerine çıktığını aktararak, "Günlük 42-43 bin yabancı turist girişi var. Şu anda geçen senenin üstünde giriş oluyor İstanbul'a. Yıl sonunda 2019 rakamlarını muhtemelen yakalayacak. Konaklama süreleri de uzadı İstanbul'da. Otellerde yer yok şu anda." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Galataport'tan da bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, hızlı bir şekilde Yenikapı Limanı'nı devreye almayı düşündüklerini dile getirdi.

Ersoy, Yenikapı'da da güzel bir proje üzerine çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sirkeci hattından Yenikapı'ya giden eski hat duruyor. Orayı nostaljik tren şeklinde bağlayıp, Yenikapı'yı da üst geçit olarak istasyona bağlayacağız. Aslında turistlerin sadece otobüslerle değil, trenle de Sirkeci, Eminönü hattına indirilmesi kolay bir şekilde sağlanabilir. Birçok alternatifleri olan bir proje. İstanbul için 4 gemilik bir pozisyon yeterli değil. Çok daha fazla talep alacak. Gerekli alt yapı oluşmuş durumda. Herkes homeport olamaz. Homeport olmanın bazı gereklilikleri var. Sizin havalimanına sahip olmanız lazım. İstanbul Havalimanı'na karşı sesler çıkıyor. 4 tane aktif pisti aynı anda kullanan, dünyanın en büyük havalimanlarından birisiniz. İlk açıldığından beri stok sınırlaması yok. Havalimanını çok pratik şekilde şehre, porta bağlamanız gerekiyor. Önümüzdeki ayda metrolar da bağlanacak. Ulaştırma Bakanlığı çok hızlı çalışıyor. Yıl sonuna kadar raylı sistem bağlanmış olacak."

(Bitti)