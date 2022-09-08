Bakan Ersoy: Salgının Etkisini Sürdürdüğü 2020-2021 Yıllarında Sinema Sektörüne Toplam 167 Milyon 920 Bin TL Destek Verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü 2020-2021 yıllarında sinema sektörüne toplam 167 milyon 920 bin TL destek verildiğini açıkladı.

Ömer Fethi Gürer, sinema endüstrisinin geliştirilmesine yönelik destekler ile sinema ve tiyatro salonlarına ilişkin, Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermişti. Gürer, önergesinde Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltmişti:

"2020 yılı ve 2021 yılının ilk 11 aylık sürecinde, Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesi ve sinema endüstrisinin gelişimi için verilen destekler ne kadardır? Bu desteklerin verildiği proje sayısı kaçtır?

2020 yılı ve 2021 yılının ilk 11 aylık sürecinde, kapanan sinema stüdyosu ve sinema salonu sayısı kaçtır? Ülkemizde var olan ve aktif kullanılan sinema ve tiyatro sayısı kaçtır?"

BAKAN ERSOY: SALGININ ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ 2020-2021 YILLARINDA SİNEMA SEKTÖRÜNE TOPLAM 167 MİLYON 920 BİN TL DESTEK VERİLDİ

Bakan Ersoy, Gürer'in önergesine şu yanıtı verdi:

"Bakanlığımızın özel tiyatrolara yönelik kayıt sistemine göre, 2021 yılı itibarıyla 608 kayıtlı özel tiyatrodan 105 özel tiyatroda aktif tiyatro sahnesi bulunmaktadır.

Bakanlığımızca (Sinema Genel Müdürlüğü), 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında animasyon film yapım, belgesel Film yapım, çekim sonrası dağıtım ve tanıtım, kısa film yapım, ilk uzun metraj kurgu film yapım, ortak yapım, proje geliştirme, senaryo ve diyalog yazım, uzun metraj sinema film yapım ve yerli film gösterim desteği türlerinde toplam 431 projeye 95 milyon 978 bin TL destek sağlanmıştır. Ayrıca, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü 2021 yılında, başvuru yapılan tüm illerdeki 159 sinema salonuna 'yerli film gösterimi desteği' kapsamında 15 milyon 900 bin TL destek sağlanmıştır.

2020 ve 2021 yıllarında, sinema alanındaki 183 kültürel, sanatsal etkinliğe ve meslek birliklerine ise 56 milyon 42 bin TL destek sağlanmıştır.

Böylece, koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini sürdürdüğü 2020-2021 yıllarında sinema sektörüne toplamda 167 milyon 920 bin TL destek verilmiştir.

Salgınının ülkemizde de baş göstermesi sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile sinema salonlarının faaliyetleri 16.03.2020 tarihi itibarıyla durdurulmuş, 01.07.2020 tarihinde başlatılmış, 20.11.2020 tarihinde yine durdurulmuş ve 1 Temmuz 2021'de başlatılmıştır. Faaliyetlere ilk başlama tarihi olan 1 Temmuz 2020 itibarıyla 265 sinema, ikinci başlama tarihi olan 1 Temmuz 2021 itibarıyla 333 sinema hizmet vermeye başlamıştır. 2021 yılı aralık ayı itibarıyla ise 396 sinema, faaliyetine aktif olarak devam etmektedir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde, 23 ilde kullanılabilir düzeyde 54 tiyatro sahnesi bulunmaktadır."

GÜRER: RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL

Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece 23 ilde tiyatro sahnesinin bulunuyor olmasının düşündürücü olduğuna dikkat çekti. Gürer, "Özel tiyatro sahnelerinin ise sadece yüzde 20'ye yakını aktif durumda. 600'den fazla özel tiyatro sahnesinden 105'i faal. Bu, ülkemizde tiyatronun geldiği nokta için önemli ve düşündürücü."

"Rakamlar iç açıcı değil" diyen Gürer, ilkokullardan başlayarak tiyatronun çocuklara ve gençlere sevdirilmesi, ilgilerinin tiyatroya yönelmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması gerektiğini belirtti. Okullarda tiyatro, sinema ve sanatsal etkinliklerin giderek daraldığını, bir dönem kamu fabrikalarının dahi tiyatro ve sinema salonu olduğunu anımsatan Gürer, tiyatro ve sinema ile ilgili salon, etkinlik ve desteklerin artırılmasının kültürel gelişmişliğimize katkı sağlayacağını kaydetti.