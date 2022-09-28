Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

28.09.2022 18:08

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'ni gezdi.

Mistik Müzik Festivali kapsamında Sultan Selim Camisi Meydanı'nda düzenlenen konseri dinleyen Ersoy, Mevlana Müzesi avlusunda vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra müzeye ziyarette bulunan Ersoy, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan öğrencilerin seslendirdiği ilahileri dinleyen Ersoy, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ersoy'a Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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