Ersoy'a Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Müzik Festivali, mevlana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.