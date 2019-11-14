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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"
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