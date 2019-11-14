Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan...
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek"

mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık
Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]