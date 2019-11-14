Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım...
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 'Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım...

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."

mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:46:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]