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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım...
7 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."
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