Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması

03.10.2022 17:40

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını, öldürenlerin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek "İnşallah örnek olacak bir cezayla bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını, öldürenlerin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek "İnşallah örnek olacak bir cezayla bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur." dedi.

Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergilerin açılışı için bulunduğu Resim ve Heykel Müzesi'nde, müzisyen Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Onur Şener'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, sanatın iyileştirici özelliğiyle var olmasını istediklerini söyledi.

Şener'i öldürenlerin yakalanmasının tek tesellileri olduğunu dile getiren Ersoy, "En kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılırlar ve layığını bulurlar diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Bakanlık olarak takip edeceğiz"

Ersoy, bir gazetecinin "Bakanlık olarak takipçisi olacak mısınız? Size ulaşan yeni bilgiler var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir. Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır. İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum."

YORUMLAR
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Çelik: '(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz' Çelik: '(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz' Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (4) Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede (4) AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz.' AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz.'
Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Onur Şener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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