Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Nevşehir'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da turistlerin konaklama süresini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, "Sadece balona endeksli bir turizm olmaktan çıkarmak lazım. Sezonun yıla yayılması için neler yapılması gerektiğine bakacağız. Kapadokya'nın genelinin bir müze olduğunu düşünürsek bu müzeyi bütün detaylarıyla korumamız ve sağlıklaştırmamız gerekiyor." dedi.

Nevşehir'deki programları çerçevesinde Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, yetkililerden müzeyle ilgili bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Kapadokya bölgesinin 2019 yılı turizm sezonunda 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak sayı yönünden rekora ulaştığını belirtti.



Bundan sonraki süreçte, bölgenin turizm gelirlerini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ersoy, şunları söyledi:



"Bizim hedefimiz Kapadokya'nın turizmden aldığı pasta payını artırıp gelirlerini yükseltmek. Bundan sonra Kapadokya'nın sadece sayıya değil, gelire odaklanması gerekiyor. Bu kapsamda belediyelerle bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Çünkü önemli olan bu bölgenin korunmasıdır. Korumak sadece peribacaları ve çevresinin korunması anlamına gelmiyor. Buradaki kent yerleşiminin, sokakların sağlıklı, doğru yapılması, cephelerin düzenlenmesi, yörenin doğal yapısı ile uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda belediyelere büyük görev düşüyor. Sadece yıkarak yasaklar koyarak düzeltilmesi değil, belediyelerle birlikte çalıştay yaparak burada bütüncül bir çevre düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili destek gerekiyorsa da biz Bakanlık olarak katkı sağlayacağız. Bundan sonraki aşamada yapacağımız iş budur, bunun üzerine yoğunlaşacağız. Bizim hedefimiz Kapadokya'da kalan turistin konaklama süresini uzatmak. Sadece balona endeksli bir turizm olmaktan çıkarmak lazım. Sezonun yıla yayılması için neler yapılması gerektiğine bakacağız. Kapadokya'nın genelinin bir müze olduğunu düşünürsek bu müzeyi bütün detaylarıyla korumamız ve sağlıklaştırmamız gerekiyor. Bundan sonraki aşamada belediyelerle daha sıkı çalışmamız gerekiyor, buna konsantre olacağız."



Kapadokya bölgesinin korunması amacıyla oluşturulan Kapadokya Alan Başkanlığının çeşitli yetkilerle donatıldığını ifade eden Ersoy, bu yeni modelle bölgenin gelişmesine katkı sağlanacağını söyledi.



Ersoy, "Kapadokya Alan Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da yetkililerin olduğu, belediyelerle buradaki sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı geniş kapsamlı yeni ve çalışkan bir model. Üstelik Kapadokya Alan Başkanlığı'na yıkım yetkisi verdik. Belediyeler bazen yıkım konusunda verdiğimiz yıkım talimatını uygulamıyor. Eğer belediye yıkım kararını uygulamazsa alan başkanlığı kendi imkanlarıyla yıkabilecek." ifadelerini kullandı.



Çeşitli ülkelerde tanıtım atağına geçildiğini aktaran Bakan Ersoy, gelecek yıl Asya ülkelerine yönelik yapılan tanıtım çalışmasında, bu ülkelerden gelen turistlerin İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönlendirileceğini dile getirdi.



Ersoy, "Yurt dışında yoğun şekilde tanıtım kampanyasına başladık. Özellikle 2020 itibarıyla Asya ülkeleri yeri pazarlama çeşitlemesi açısından bizim öncelikli hedeflerimiz arasına girdi. O bölgelerden zaten yoğun turist alıyoruz ve daha çok İstanbul ve İç Anadolu odaklı geziyorlar. Onları doğu ve güneydoğu bölgelerimize de kayacak şekilde bilinçlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda çalışmalara başladık." diye konuştu.