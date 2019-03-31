Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Oyunu Kullandı
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde kullandı.
Ersoy, ailesiyle birlikte oyunu kullanacağı Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.
Oyunu 1336 numaralı sandıkta kullanan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, çocukları Mehmet Reşat Ersoy ve Aslancan Ersoy eşlik etti.
Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, "Çok güzel demokratik bir ortamda güzel bir seçim oluyor. Türkiye
'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başladığı gibi huzurlu bir şekilde bitecek inşallah." dedi.
Zarfı sandığa oğluyla birlikte atmasının sorulması üzerine Ersoy, "Tanışsın istedim, sistemle, demokrasiyle, öğrensin istedim. Onlar da gördüler." şeklinde konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:34 Kaynak: AA
Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı
Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi