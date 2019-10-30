Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rize'de
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rize'de Bakan Ersoy, turizm sektörü yetkilileriyle toplantıda bir araya geldiRİZE - RİZE İ(HA)-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'dek turizm sektörüyle uğraşan yetkili insanlarla toplantıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rize'de
Bakan Ersoy, turizm sektörü yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi
RİZE - RİZE İ(HA)-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'dek turizm sektörüyle uğraşan yetkili insanlarla toplantıda bir araya geldi.
Bakan Ersoy ilk olarak Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Meles Köyü'nde ve çevre köylerde incelemelerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen incelemelerin ardından Bakan Ersoy, bir otelde turizm sektörüyle ilgilenen Rizeli iş adamlarıyla bir araya geldi.
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