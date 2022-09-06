Bakan Ersoy: 2020-2021 Sanat Sezonunda 328 Özel Tiyatro Projesine 12 Milyon, 2021-2022 Sanat Sezonunda 428 Özel Tiyatro Projesine 13 Milyon 500 Bin...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Salgın döneminde özel tiyatrolara ayrılan destekler iki kat artırılarak, 2020-2021 sanat sezonu için 328 özel tiyatro projesine toplam 12 milyon TL ve 2021-2022 sanat sezonu için 428 özel tiyatro projesine toplam 13 milyon 500 bin TL destek verildi" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde özel tiyatrolara devlet tarafından verilen destekleri Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, özel tiyatrolara pandemi döneminde yapılan yardımlarla ilgili verilerin açıklanmasını istedi. Gürer, Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"HİÇ DESTEK ALMAYAN YA DA TALEP ETMEYEN VE TALEP ETTİĞİ HALDE ALAMAYAN TİYATRO SAYISI KAÇTIR"

"Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde kadro bekleyen kaç sözleşmeli oyuncu ve teknik eleman bulunmaktadır? Genel Müdürlüğünüzde en son hangi tarihte kadro sınavı açılmıştır? Genel Müdürlüğünüzde sözleşmeli olarak yevmiyeli çalışan oyuncu ve teknik ekibin sağlık hizmetlerinden faydalanamamalarının sebebi nedir? Genel Müdürlüğünüzde kadro bekleyen kaç sözleşmelinin sözleşmeleri iptal edilmiştir? Sözleşmeli oyuncu ve teknik ekibin kadroya alınması ile ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? Pandemi döneminde kaç özel tiyatroya ne kadar destek sağlanmıştır? Hiç destek almayan ya da talep etmeyen ve talep ettiği halde alamayan tiyatro sayısı kaçtır? Ülkemizdeki tiyatrocu sayısı kaçtır?"

"2022 OCAK AYI İTİBARIYLA 842 SANATÇI VE TEKNİK SÖZLEŞMELİ PERSONEL, BİN 147 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, 2022 Ocak ayı itibarıyla 842 sanatçı ve teknik sözleşmeli personel, günlük yevmiyeli/puantajlı figüranlar dışında ise bin 147 sözleşmeli personelin görev yaptığını bildirdi. Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik herhangi bir sözleşme iptali durumu söz konusu olmadığını belirten Ersoy, en son 1 Temmuz 2021 ile 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro müdürlüklerinde görev yapmak üzere 119 sözleşmeli personel alımı için sınavı açıldığını, sınav sonucunda 112 personelin atamasının yapıldığını, sınavı kazanan 7 kişinin ise kendi isteği ile göreve başlamadığını ifade etti.

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan sözleşmeli personelin çalıştıkları sürece Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta primlerinin yatırıldığını kaydeden Ersoy, bu personelin Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalandırıldığını kaydetti.

"2020-2021 SANAT SEZONUNDA 328 ÖZEL TİYATRO PROJESİNE 12 MİLYON, 2021-2022 SANAT SEZONUNDA 428 ÖZEL TİYATRO PROJESİNE 13 MİLYON 500 BİN TL DESTEK VERİLDİ"

Ersoy, özel tiyatrolara ilişkin bir veri tabanı oluşturulması amacıyla 2020 yılında çıkarılan yönetmelik kapsamında e-devlet sistemine 2020 yılında 551 özel tiyatro ve 978 sigortalı personel, 2021 yılında ise 409 özel tiyatro ve 603 sigortalı personel kaydedildiğini bildirdi. 2018 yılında 261 özel tiyatro projesine toplam 5 milyon 246 bin TL, 2019 yılında 256 özel tiyatro projesine toplam 6 milyon 102 bin TL destek verildiğini açıklayan Ersoy, salgın döneminde özel tiyatrolara ayrılan desteğin iki kat artırılarak, 2020-2021 sanat sezonu için 328 özel tiyatro projesine toplam 12 milyon TL ve 2021-2022 sanat sezonu için 428 özel tiyatro projesine toplam 13 milyon 500 bin TL destek verildiğini belirtti.

Ersoy, yanıtında, "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde projesi kapsamında 112 özel tiyatroya 6 milyon 200 bin TL, Tiyatro Arşivi projesi kapsamında 467 özel tiyatroya verilen toplam 9 milyon 500 bin TL ve Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde projesi kapsamında 414 özel tiyatroya 21 milyon 65 bin TL destek verilmiş olup projeler ile özel tiyatrolara 86 milyon 213 bin TL tutarında, rekor düzeyde yardım dağıtılmıştır" dedi.

"SANATIN HER DALINDA AYRIMSIZ SORUNU OLAN SANATÇILARIN DESTEKLENMESİ ŞART"

Gürer ise Ersoy'un Covid-19 salgını döneminde talep ettiği halde destek alamayan özel tiyatro sayısına ilişkin açıklama yapmamasını şöyle değerlendirdi:

"Bakanlığın cevabında, talep etmesine karşın bu desteklerden faydalanamayan ya da devlet desteği almadan perdelerini açan tiyatro sayısı yer almıyor. Doğal olarak Bakan, yapılanları belirtmiş. Ancak ülkemizde sanatçıların, özel tiyatrolarında yaşadığı sorunların varlığı bir gerçek. Sanatın her dalında ayrımsız sorunu olan sanatçıların, sanatın sergilendiği alanlarında korunup desteklenmesi şart. Kültür ve sanat, toplumların geleceğinin ışığıdır. İptal edilen konserler ve etkinliklerle iktidarın kendi gibi düşünmeyenlere karşı uygulamaları ve yasakları bu bağlamda dikkat çekicidir. İptal edilen konserler ayrımcı bir yaklaşımdır. Sanat özgürlüğünün engellenmesi, sanatçının üretiminin sınırlanması doğru yaklaşımlar değildir."