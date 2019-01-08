Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve...
2 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin teklif) Bu yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy: "(Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin teklif) Bu yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak. Eğer siz promosyonla yapılan indirimlerde biletin payını aşağıya çekiyorsanız aslında net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Önemli olan bunun giderilmesi"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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