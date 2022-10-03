Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların festival heyecanına ortak oldu Açıklaması - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların festival heyecanına ortak oldu Açıklaması

03.10.2022 13:34
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların festival heyecanına ortak oldu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi çerçevesinde, "Afacanlar İş Başa Düştü" filmini izleyen çocuklarla gösterim öncesi bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi çerçevesinde, "Afacanlar İş Başa Düştü" filmini izleyen çocuklarla gösterim öncesi bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 1948 Atlas Sineması'nda çocuklar için film gösterimi gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukları sinemayla buluşturma hedefine işaret ederek, "Her yıl, sinemaya gitmeyen 1 milyon çocuğumuzu arkadaşlarıyla birlikte sinemayla buluşturuyor, sinemayı keşfetmelerini sağlıyoruz. Önemli olan herkesin zaman içinde sinemayı sevmesi, sinema kültürünün daha hızlı bir şekilde ülkemiz geneline yayılması." dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin sadece yetişkinler için değil çocuklar için de pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığının altını çizen Ersoy, çocuklara, festivalin sosyal medya hesaplarından programa bakarak etkinliklere katılmalarını önerdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile festival yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, açılış konuşmasının ardından çocuklar filmi izledi.

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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların festival heyecanına ortak oldu Açıklaması - Son Dakika

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