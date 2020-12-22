Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarsus Müzesi açılışına katıldı: (2) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 hedeflerini gerçekleştirmek ve onun ötesinde tam bağımsız, lider ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını güvence altına almak için var gücümüzle, azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Ersoy, Tarsus Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her bölgesini sahip olduğu değerler ve zenginlikler içinde yeniden inşa ve ihya etme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin rakipsiz potansiyelini sözde bırakmayıp, aziz milletin ekonomik ve sosyal refahına doğrudan katkı sağlayacak projeler üreterek hayata geçirdiklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültür ve tarih, turizmin en önemli unsurlarındandır. Bunun bir sonucu olarak da bu iki olguya ev sahipliği yapan, onları koruyarak insanlarla buluşturan müze ve ören yerleri, önde gelen bütün turizm ülkelerinde ciddi bir yatırım konusudur. Zira hem milli varlığı ve coğrafi kültürü yansıtmalarıyla, ülkelerin ve milletlerin tanıtılmasında büyük fayda sağlarlar hem de ziyaretçilerinden sağladıkları gelir ile yerelden genele, ülke ekonomisine azımsanmayacak derecede katkı sunarlar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak adımlarımızı bu farkındalıkla atıyoruz."

"Tarsus Müzesi'nde kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor"

Ersoy, açılışı gerçekleştirilen yapının 70 yıllık tarihi ve mimari özellikleriyle bir kültür mirası olduğunu belirterek, yapının 1954 - 2013'te Tarsus Adliye Binası olarak hizmet verdiğini anımsattı.

Müzenin yenilenmesi çalışmalarında detaylı restorasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Zemin iyileştirmesi ve yalıtım uygulamaları yanında mevcut yapı ve döşemelerde güçlendirme yaptık. Yapının çatısını, harçlı imalatları ve ahşap doğramaları aslına uygun olarak yeniledik. Orta avlunun üstünü modern konstrüksiyon ile kapladık. Nihayetinde müze fonksiyonuna yönelik elektrik ve mekanik imalatları tamamladık. Teşhir ve tanzim çalışmalarımızda da çağdaş müzecilik anlayışına yakışacak özen ve hassasiyeti gösterdik. Yapı içerisinde Prehistorik Dönem'den Helenistik Dönem'e, Tunç Evi Canlandırma Odası'ndan Ashab-ı Kehf Canlandırması'na, Roma ve Doğu Roma Karma Salonu'ndan İslami Dönem Anlatımı'na, Tarsus Mutfak Kültürü'nden, Yörük ve Giyim Kültürü'ne kadar uzanan, dönemsel özellikleri, yaşamları, tarihi ve kültürleri yansıtan bölümler ve canlandırmalar var. Görsel ve işitsel sistemler ile desteklenen, görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor. 2 bin 23 eserin sergileneceği ve mescidinden hediyelik eşya dükkanı, kafesi, bebek bakım odası, engelli vatandaşlarımız için asansörüne kadar gerekli tüm sosyal donatıları tamamlanmış olan Tarsus Müzesi ile Mersin'e 32 milyon 250 bin liralık yatırım yapmış olduk."

Mersin'in tarihi, arkeolojisi ve doğasıyla, çok büyük bir potansiyeli barındırdığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin hak ettiği, aziz milletimizin layık olduğu hizmet ve eserleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerini gerçekleştirmek ve onun ötesinde tam bağımsız, lider ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını güvence altına almak için var gücümüzle, azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemizin ve milletimizin huzur ve refah içinde yaşadığı geleceği gerçek kılacağız."

Diğer konuşmacılar

Vali Ali İhsan Su, kentin tarım, ticaret, sanayi, turizm ve kültürel alanda çok önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, "İlimiz, Tarsus'tan Anamur'a kadar tarihi dokularla bezenmiş açık hava müzesi konumundadır. Kültürel varlıklar ve doğal güzellikler olarak son derece zengin bir kente sahibiz. Eski adliye binamızı müze olarak hizmete açıyoruz. Burası önemli fedakarlıklar ve maddi katkılarla çok güzel bir müze haline geldi. İlimizde bu konsepte bir müzemiz yoktu. İlk defa böyle bir müzeyi ilimize kazandırmış olduk." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Tarsus'un tarih boyunca birçok medeniye ev sahipliği yaptığını anlattı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da Tarsus'un 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, turizme kazandırılan yeni müzenin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, ilçenin birçok kültürel zenginliğe ev sahipliği yaptığının altını çizerek, kent genelinde devlet destekleriyle önemli çalımalar yürütüldüğünü aktardı

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, beraberindeki diğer katılımcılarla açılışını gerçekleştirdiği müzeyi de gezdi.

(Bitti)