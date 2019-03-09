Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da
33 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yaptırılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yaptırılan Ayasofya
Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Ersoy, Ortahisar
ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi'nde bulunan ve restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Vatandaşlarla da sohbet eden Ersoy'a incelemeleri sırasında Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta
, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu
, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.
Ersoy, daha sonra Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor
ile Akhisarspor arasında Şenol Güneş
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:28 Kaynak: AA
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