Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da

TRABZON - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyon çalışmaları soran eren Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi'nde incelemelerde bulunmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle gerçekleştireceği açılışlara katılmak üzere bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Ayasofya-i Sağir Camii'nde beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulundu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da Ayasofya-i Sağir Camii'nde yaptığı incelemelerin ardından Trabzon Valiliği'ne geçerken, ardından ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy daha sonra Sümela Manastırına hareket edecek.

2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii 2018 yılının Aralık ayında 56 yıl sonra başlatılan restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Caminin ibadete açık alanında bulunan freskler, özel bir sistemle namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilerin görselliğine sunulacak. 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk Cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya'daki restore çalışmaları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya'nın freskleri için uygun bir çözüm üreterek en az müdahale mantığıyla hat levhaları ve tablolar koyarak fresklerinin kapatılmasını sağladı. Yapı sağlığının sürekli olarak izlenmesi adına ise esere yerleştirilen ivmeölçerler yardımıyla gerçek zamanlı titreşim kayıtları alınarak oluşacak değişikliklerin izlenerek hasarların büyümeden önlen alınması hedeflendi. Planlanan bu sistem, bölgedeki tarihi eserlerdeki ilk uygulamaları olma özelliğini taşıdı. İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon'da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi yarın hem ziyarete hem de ibadete bugün gerçekleştirilecek törenle açılacak.