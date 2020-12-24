Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin açılışında konuştu

24.12.2020 19:41

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonraki çalışmalarımız, artık Tunceli'nin kültürüyle, turizmiyle ve sanatıyla anılan bir ilimiz olmasını sağlamak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonraki çalışmalarımız, artık Tunceli'nin kültürüyle, turizmiyle ve sanatıyla anılan bir ilimiz olmasını sağlamak." dedi.

Bakan Ersoy, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve kurum müdürleriyle açılış öncesi Tunceli Müzesi'ni gezerek, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans bağlantısıyla görüşerek müze hakkında bilgi veren Ersoy şöyle konuştu:

"1937'de askeri kışla olarak yapılmış olan bir yapıdayız. Aslında yapının kendisi de korunması gereken kültür varlıklarımızdan biri. 2015'te işlevi müze olarak değiştirilme kararı alınıyor ve restorasyon çalışmaları başlıyor. Çok titiz bir restorasyon çalışması sonucunda bugün müze olarak açılışa hazır hale getirmiş oluyoruz. Paleolitik Çağ'dan Cumhuriyet dönemine birçok bölümü içeren müzemiz, arkeoloji, etnografya, sosyal tarih, toplum tarihi ve inanç kültürü olmak üzere birçok bölümden oluşuyor."

Bakan Ersoy, 2019'da restorasyonu tamamlanan müzenin bir yıl süren teşhir çalışmalarından sonra bugün açılışa hazır hale geldiğini belirterek, yapının Tunceli'deki Cumhuriyet tarihinde yapılmış ilk müze olma özelliğini de kazandığını dile getirdi.

Müzenin 5 bin 800 metrekarelik bir kapalı alandan oluştuğunu aktaran Ersoy, "Bunun yanında 1800 metrekarelik çok amaçlı bir avlumuz var. Bu avluda konserler, tiyatrolar ve çeşitli etkinlikler amacıyla da bundan sonra kullanılacak. Ayrıca 10 bin kitaplık bir kütüphane de yer alıyor. Yani sadece müze işlevi olarak sınıflandırılmadı, çok amaçlı olarak ileride Tunceli'nin kültür, sanat ve sosyal yaşamına da cizabe merkezi olacak şekilde sınıflandırılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Müzenin, Tunceli'nin geçmişinde yeni bir sayfa açmak hedefiyle yapılan bir çalışma olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bundan sonra Tuncelimiz artık arkeolojisiyle, kültürüyle, sanatıyla ve sizin direktifleriniz doğrultusunda turizmin 81 vilayete yayılabilmesi, turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ilerde turizm amaçlı olarak da Tunceli'de bir hedef belirlemiş durumdayız. Bundan sonraki çalışmalarımız artık Tunceli'nin kültürüyle, turizmiyle ve sanatıyla anılan bir ilimiz olmasını sağlamak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek Tunceli Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tunceli Müzesi

1935-1937 yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen, 1949'a kadar bu amaca hizmet eden yapı daha sonra lojman ve ardından yerleşim yeri olarak kullanıldı.

Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve 2'nci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, Tunceli Müzesi olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı.

2019 yılında restorasyonu tamamlanan 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Tunceli Müzesi'nin 1800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği yapılabilecek şekilde tasarlandı.

Müzede Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eser sergilenecek.

Ayrıca, müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve Alevilik ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi de yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin açılışında konuştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin açılışında konuştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin açılışında konuştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin açılışında konuştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin açılışında konuştu - Son Dakika


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