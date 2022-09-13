Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" açıklaması: (2) - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" açıklaması: (2)

13.09.2022 11:48
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" açıklaması: (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle kültürel mirasın korunarak, gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" pilot il olarak Antalya'da başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle kültürel mirasın korunarak, gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" pilot il olarak Antalya'da başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulunda proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Ersoy, çocuklarla sohbet etti, kültürel mirasın önemini anlattı, uzman ekibin sunumlarını izledi.

Vali Ersin Yazıcı ile kültürel mirası koruma eğitimi alan öğrencilere kimlik kartı ve rozeti veren Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi"nin pilot uygulaması için Antalya'da olduklarını söyledi.

Anadolu'nun her yerinden kültür varlıkları fışkıran değerli bir hazineye sahip olduklarını anlatan Ersoy, bu hazinenin korunmasının da öğrencilere küçük yaşta verilecek eğitimlerle mümkün olabildiğine dikkati çekti.

Şu ana kadar bulunmuş hazinelerin toplam kapasitenin yüzde 10'u bile olmadığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Birçoğu hala toprak altında ya da Anadolu'nun çeşitli noktalarına yayılmış durumda. Biz de bu sebeple küçük yaşta gençlerimizi, çocuklarımızı eğiterek kültür varlıklarımızın, hazinelerimizin korunması, gelecek nesillere aktarılması için bilinçlendirme projesini başlattık. Bu kapsamda, Antalya Müzemiz, Alanya, Side, Demre müzelerindeki uzman arkadaşlarımızla öncelikle bu programda eğitim vereceklere devlet tiyatrolarında drama eğitim verildi. Sonrasında Antalya, Side, Perge, Syedra, Myra gibi ören yerlerimizin yakınlarındaki okullar seçilerek, buradaki öğrencilere kültürel mirası koruma eğitimi paket programı sunulmaya başlandı. İlk etapta 41 okulda, 2 bin öğrenciye ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 10 bin öğrenciye ulaşmak. Öğrenciler için zevkli bir eğitim oluyor, oyun şeklinde verildiği için onların hafızalarında kalmalarını sağlıyoruz. Bu programı alan öğrencilerimize birer kimlik kartı ve rozeti veriyoruz. İlgili defterlerini, kitaplarını veriyoruz."

Proje, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak

Video içerikli eğitimlerle animasyon programlarıyla bunu yaptıklarının altını çizen Ersoy, animasyon karakterleri "Defne" ve "Çınar"ın anlatımıyla uzman ekibin bu eğitimleri tamamladığını söyledi.

Kültürel mirasın önemini anlatan Ersoy, "Hedefimiz bu yıldan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız ile bu projeyi Türkiye geneline yaymak. Önemli olan kültür varlıklarımızı keşfedildiği, bulunduğu andan itibaren korumak, korunmuş eserlerin mümkünse sergilenmesini sağlamak, gelecek nesillere iletmek. Bizim gelecek nesillere olan en önemli borcumuzdu, bunu yapacak olanlar da küçük yaştan itibaren bu eğitim alan gençlerimiz." dedi.

Bakan Ersoy, eğitim alan öğrencilerin yarından itibaren müzelere giderek kültürel varlıkların ne olduğunu göreceğini belirterek, örnek çalışmayla kültürel mirası koruyucu sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)

YORUMLAR
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BAKAN ERSOY GECELİK TURİST GELİRİNDE HEDEFİMİZ 93 DOLAR BAKAN ERSOY GECELİK TURİST GELİRİNDE HEDEFİMİZ 93 DOLAR Bakan Ersoy: '(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak' Bakan Ersoy: '(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak'
Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Ersin Yazıcı, Antalya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Kültürel Miras Koruyucuları Projesi' açıklaması: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" açıklaması: (2) - Son Dakika
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