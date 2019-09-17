Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürdün'de (2) - Vahdet Filistin Mülteci Kampı ziyareti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürdün'de (2) - Vahdet Filistin Mülteci Kampı ziyareti

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Vahdet Filistin Mülteci Kampı'nı ziyareti TİKA tarafından yenilenen Vahdet Kampı Kız Lisesi'nin açılış kurdelesinin kesilmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un okuldaki sınıfları gezerek yetkililerden bilgi alması Kültür ve Turizm...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Vahdet Filistin Mülteci Kampı'nı ziyareti

TİKA tarafından yenilenen Vahdet Kampı Kız Lisesi'nin açılış kurdelesinin kesilmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un okuldaki sınıfları gezerek yetkililerden bilgi alması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un okuldaki öğrenciler ile sohbet etmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Bütün gayemiz Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesidir. Bunun yolu da 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi.

Bazı açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gelen Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Vahdet Filistin Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.

Burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilenen Vahdet Kampı Kız Lisesi'nin açılışını gerçekleştiren Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla kalkınma alanında edindiği deneyim ve birikimlerini 59 ülkede 61 program koordinasyon ofisiyle dünya genelinde 170'ten fazla ülkeye ulaştırdığını söyledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürdün'de (2) - Vahdet Filistin Mülteci Kampı ziyareti

Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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