Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi

11.05.2022 18:07

Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlüler camiasından bazı isimlerle Tekirdağ'ı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi

TEKİRDAĞ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlüler camiasından bazı isimlerle Tekirdağ'ı gezdi.

Ünlüler camiasından ve sosyal medya fenomeni bazı isimlerle Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlülerle Tekirdağ'da bulunan müzeleri gezdi. Tekirdağ'a gelen Bakanın eşi Pervin Ersoy'un ilk durağı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdi. Buradaki gezinin ardından heyet Rakoçzi Müzesine geçti.

Pervin Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok severek geziyoruz Tekirdağ'ı. Çok güzel bir şehir. Bizimde rota olarak 42'inci şehrimiz. Kırklareli 41'di 41 kere maşallah dedik. 42'incisi Tekirdağ oldu. Her ince ayrıntısına kadar gezmeyi planladık. Çok güzel bilgiler alıyoruz. 3 Kemal'ler şehri olduğunu bilmiyordum. İlk kez duydum. Namık Kemal, Mustafa Kemal ve Yahya Kemal" dedi.

Bakanın eşi Pervin Ersoy'a Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi
Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi
Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi
Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi
Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi
Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ'ı gezdi - Son Dakika


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