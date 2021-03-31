Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 yeni kütüphanenin yapımına başlandığını duyurdu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 yeni kütüphanenin yapımına başlandığını duyurdu

31.03.2021 20:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 yeni kütüphanenin yapımına başlandığını duyurdu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 14 yeni kütüphane projesinin yapımına başlandığını, 4 yeni AVM kütüphanesinin de yakın zamanda açılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 14 yeni kütüphane projesinin yapımına başlandığını, 4 yeni AVM kütüphanesinin de yakın zamanda açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart'ta başlayan ve 4 Nisan'da sona erecek uluslararası katılımlı 57. Kütüphane Haftası'nın, kamuoyunda kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında bilinç uyandırmak, dünya kütüphaneciliğindeki önemli gelişmeleri kütüphaneciler, kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren kişiler ve kurumlarla paylaşmak amacıyla 1964'ten beri her yıl mart ayının son haftasında yurt çapında kutlandığı anımsatıldı.

Bu yıl "Çağları Aşan Söz" temasıyla düzenlenen haftanın açılış sloganı ve logosunun, Göktürklerden kalma Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtlarından esinlenerek hazırlandığı belirtilen açıklamada, görselin ana yapısını bilgeliğin, birikimin, tecrübenin ve çağı aşan uzun bir ömrün simgesi olan kaplumbağa figürünün oluşturduğu ifade edildi.

57. Kütüphane Haftası etkinliklerinin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kültür, sanat ve edebiyat camiasının temsilcilerinin katıldığı törende ayrıca, kütüphaneler ve kütüphanecilik hizmetleri ile yayımcılık sektörünün gelişimine ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan kişi ve kurumlara "Kütüphanecilik ve Yayımcılık Ödülleri" verildiği kaydedildi.

Açıklamada, haftanın diğer etkinliklerinin ise Milli Kütüphane Konferans Salonunda ve bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinde gerçekleştirileceği, etkinliklerin "@etkinkutuphane" sayfasının Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanalları üzerinden canlı olarak izlenebileceği belirtildi.

14 yeni kütüphane projesinin yapımı başladı

Bakanlığın, kültürel mirasın yazılı, görsel ve işitsel değerlerinin taşıyıcısı kütüphanelerin bilimin, teknolojinin, sanatın, estetiğin ve sosyal hayatın merkezi haline getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, kütüphanelere ilişkin güncel verilere de yer verildi.

Buna göre, 1211 halk kütüphanesi, 6 AVM kütüphanesi ve 57 gezici kütüphaneyle çocuklara, gençlere ve halka hizmet vermeye devam ediliyor.

Gar Kütüphaneleri, Havalimanı Kütüphaneleri, AVM Kütüphaneleri, Edebiyat Müze Kütüphaneleri ve Tematik Kütüphaneler gibi yeni yaklaşımlarla hem toplumsal hayatın merkezinde yer alınıyor hem de vatandaşlara hizmet çeşitliliği ile etkin kütüphane hizmeti sunuluyor.

Son 6 yıl içerisinde 11 kütüphane binası yeniden yapılarak hizmete açılırken, bu yıl yatırım programında yer alan ve yapımına başlanan 14 yeni kütüphane projesi de bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda açılışı yapılacak 4 yeni AVM kütüphanesi de okurlarla buluşacak.

Bakanlık, bu yıl Kütüphane Haftası etkinliklerine kurumsal bir boyut da kazandırdı. Oluşturulan "www.kutuphanehaftasi.org" web sayfası üzerinden bu yıl ve sonraki yıllarda düzenlenecek etkinliklerin teması ve konsepti ilan edilecek. Böylelikle Türkiye genelinde yaygın kutlama programları gerçekleştirilecek.

Mobil uygulamalar ve portal kısa süre içinde hizmete sunulacak

Bakanlığın verilerine göre, halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 21 milyonu, bu kütüphanelerdeki üye sayısı ise 4 milyon 500 bini aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel sektörün dijital ürünlerine de yer verilecek, kamu yayıncılığının ilk e-kitap platformu "e-kitabım" ile Türkiye'nin en gelişkin çevrim içi kütüphanecilik uygulaması olacak "Kütüphanem Cepte" mobil uygulamalarını, ayrıca ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayımcılık tanıtım portalı "readturkey.gov.tr" web sayfasını kısa süre içinde hizmete sunacak.

Edebiyat, Türkiye, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 yeni kütüphanenin yapımına başlandığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika

Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi         
21:33
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu         
20:34
Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar         
20:22
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti         
14:13
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 21:46:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 yeni kütüphanenin yapımına başlandığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei