Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya Müzesi'nde Meditasyona İzin Verilmeyecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya Müzesi'nde Meditasyona İzin Verilmeyecek"

5 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki Ayasofya Müzesi'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki Ayasofya Müzesi'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ayasofya Müzesi'nde hafta sonu meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu haberlere neden olan çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi'nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:13 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı Sisten Dolayı Uçağı İptal Olan Galatasaraylı Taraftarlar Maça Yetişecek

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi Melike Taner ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıklama!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya Müzesi'nde Meditasyona İzin Verilmeyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]