Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu...

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Son Dakika Haberleri
21:42 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
21:42 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
21:38 İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
21:35 Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
21:34 Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:52:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]