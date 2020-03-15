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Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu...
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak."
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