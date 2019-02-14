Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın Peri Bacalarının Bulunduğu Bölgede Kaçak ve Çarpık...

IHAAW131757-GEN/14-02-2019- Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır.

IHAAW131757-GEN/14-02-2019



- Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır." 14.02.2019 13: 17: 57 TSI

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