Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın Peri Bacalarının Bulunduğu Bölgede Kaçak ve Çarpık...
1 saat önce
IHAAW131757-GEN/14-02-2019- Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır.
IHAAW131757-GEN/14-02-2019
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır." 14.02.2019 13: 17: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:23 Kaynak: İHA
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