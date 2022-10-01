Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek - Son Dakika
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

01.10.2022 09:30
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Rumeli ve Balkan Esintileri" konseri verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Rumeli ve Balkan Esintileri" konseri verecek.

Konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde 6 Ekim Pazar günü 20.00'de gerçekleşecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'nde bulunan binasındaki salonda gerçekleşecek konserde sanatçılar Balkan ezgilerinden örnekler seslendirecek.

Biletler biletinial.com, sanat cepte uygulaması ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

Rumeli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek - Son Dakika

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