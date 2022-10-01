Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Rumeli ve Balkan Esintileri" konseri verecek.

Kaynak: AA

Rumeli, Edirne, Güncel, Son Dakika

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