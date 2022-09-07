Sivas'ta THM korosu konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta THM korosu konser verdi

07.09.2022 12:26
Sivas'ta THM korosu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Solistler Geçidi" adlı konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Solistler Geçidi" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ses sanatçıları Özlem Kızıltaş, Hasan Göktaş, Cafer Üvenç ve Emine Baş, Sivas yöresi ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi.

Müzikseverler, türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konseri, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve müzikseverler izledi.

YORUMLAR
500
Sivas'ta 4 projeye 55 milyon lira destek sağlanacak Sivas'ta 4 projeye 55 milyon lira destek sağlanacak STSO Başkanı Eken, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı STSO Başkanı Eken, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı
Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta THM korosu konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
17:00 Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
16:53 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 18:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta THM korosu konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement