Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'den işbirliği - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'den işbirliği

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak korona virüs tedbirleri çerçevesinde ertelenen kültür-sanat etkinliklerini TRT aracılığıyla vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'den işbirliği, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak korona virüs tedbirleri çerçevesinde ertelenen kültür-sanat etkinliklerini TRT aracılığıyla vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devlet ve millet olarak korona virüs ile mücadeleyi hassasiyetle ve tüm imkanları seferber ederek sürdürdüklerini belirterek, bakanlık olarak alınan tedbirler dahilinde, kültür-sanat etkinliklerini ertelediklerini bildirdi. Tedbir sürecinde TRT ile güçlerini birleştirerek vatandaşları sanatla buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Ersoy, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren TRT 2 ekranlarında 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlatacaklarını kaydetti.

Müzeleri de TRT 2 ile vatandaşların evlerine taşıyacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Bakanlığımızın yanında yer alarak, halkımıza hizmet sunmak adına ciddi bir sorumluluk üstlenen 'TRT'nin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kütüphane hizmetlerimiz dahilinde ise 'Etkin Kütüphane Evinizde' etkinliklerini başlattık. Çok zengin içerikli, online aktiviteler düzenliyoruz. Tüm etkinliklerimizi Twitter'da @kutuphanedeyiz, Instagram ve Facebook'ta @kutuhanedeyim, Youtube'da kütüphanedeyim hesapları üzerinden, canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, 'KütüphaneCepte' mobil uygulaması ile kütüphaneye gitmeden, 'e-Devlet Portalı' üzerinden üyelik gerçekleştirilebilir ve sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının üstün gayretleri ve başarılı çalışmaları, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü etkin faaliyetlerle, vatandaşların ortaya koyduğu bilinç ve farkındalıkla, bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceklerinden şüphesi olmadığını anımsatan Bakan Ersoy, "En kısa zamanda, tüm sahnelerimizde, müze ve kütüphanelerimizde yeniden sizleri ağırlamak temennisiyle, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini aktardı.

(İHA)

Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:46 Kaynak: İHA

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