Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T-ONE Derneği yetkilileri, Ceneviz Kalesi'ni ziyaret etti

Çetindoğan, yürüttükleri faaliyetlerle çeşitli alanlarda Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ceneviz Kalesi de UNESCO geçici listeden ana listeye girmesi için gayret göstereceğimiz bir alan." ifadesini kullandı.

Yanmaz, Ceneviz Kalesi'nin Akçakoca ve Düzce turizmine katkı sağladığını belirterek, Ceneviz Kalesi'nin daimi listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği yetkilileri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ceneviz Kalesi'ne ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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