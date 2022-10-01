Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T-ONE Derneği yetkilileri, Ceneviz Kalesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T-ONE Derneği yetkilileri, Ceneviz Kalesi'ni ziyaret etti

01.10.2022 11:56
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T-ONE Derneği yetkilileri, Ceneviz Kalesi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği yetkilileri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ceneviz Kalesi'ne ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği yetkilileri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ceneviz Kalesi'ne ziyarette bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yanmaz, Ceneviz Kalesi'nin Akçakoca ve Düzce turizmine katkı sağladığını belirterek, Ceneviz Kalesi'nin daimi listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

T-ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan da Ceneviz Kalesi'ni görmeye geldiklerini aktararak, dernekk hakkında bilgi verdi.

Çetindoğan, yürüttükleri faaliyetlerle çeşitli alanlarda Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ceneviz Kalesi de UNESCO geçici listeden ana listeye girmesi için gayret göstereceğimiz bir alan." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Akçakoca, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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