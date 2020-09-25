KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE YEŞİLAY ARASINDA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE YEŞİLAY ARASINDA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN İŞ BİRLİĞİ

İdris TİFTİKCİ / Yeşilay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak, bağımlılıklarla mücadele etmek, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE YEŞİLAY ARASINDA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN İŞ BİRLİĞİ, System.String[]

İdris TİFTİKCİ  /  Yeşilay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak, bağımlılıklarla mücadele etmek, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği  protokolü imzalandı. İmza töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol kapsamında iki kurum Türkiye'nin tüm illerinde bağımlılıklarla mücadele amacıyla faaliyetler yürütülmesi projelerin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında birlikte faaliyetler yürütecek.

Protokol imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "2019'da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, 'Uyuşturucu, Tütün ve Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eylem Planları' kapsamında faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda biz de, 2020 Yılı Ocak ayından itibaren Yeşilay ile iş birliği geliştirmeye başladık. İnşallah bu protokolle beraber birlikteliğimizi daha kapsamlı ve güçlü temellere oturtmuş olacağız. Bakanlık olarak etkinliklerimiz kapsamında kısa film gösterimleriyle, bilgilendirici materyallerin dağıtımı yoluyla, sergi, seminer ve konferanslarla bağımlılıklara karşı yürütülen çalışmalara katkı sunuyoruz.  Yeşilay'ın 'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na destek vermenin yanında bağımlılıkla mücadeleye yönelik projelere film yapım desteklerimizde öncelik tanıyoruz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün uyuşturucunun zararlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelediği "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı eser 22 binden fazla tiyatroseverle buluşmuştur. Çocuk ve gençlerimizin olumsuz örneklerin etkisine maruz kaldığı dijital oyunlarla ilgili olarak da titiz bir değerlendirme süreci yürütmekteyiz. Görevli kurullarımız 2018'den bugüne toplam 318 oyunu sınıflandırmıştır. "filmsiniflandirma.ktb.gov.tr" web sitemizde, tescil edilen dijital oyunların kategorileri ve yaş sınıflaması yayınlanmaktadır. Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanacak 'İş Birliği Protokolü', söz konusu faaliyetlerimizin artırılması ve çeşitlendirilmesi, tanıtım sürecinden uygulamaya Yeşilay'ın ilgili çalışmalarına katkı ve destek sunulması, ortak projelerin gerçekleştirilmesi temelinde hazırlanmıştır" dedi.

Protokol, Türkiye, Yeşilay, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE YEŞİLAY ARASINDA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika

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