Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele için iş birliği protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıkla mücadele için iş birliği protokolü imzalandı.

Yeşilay Genel Merkezi olarak kullanılan Sepetçiler Kasrında gerçekleştirilen imza töreni, Yeşilay tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019'da oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun "Uyuşturucu, Tütün ve Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eylem Planları" kapsamında faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Ocak ayından itibaren Yeşilay ile işbirliği geliştirmeye başladıklarını ifade eden Ersoy, "Bu protokolle beraber birlikteliğimizi daha kapsamlı ve daha güçlü temellere oturtacağız." diye konuştu.

"Bağımlılıklara karşı yürütülen çalışmalara katkı sunuyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığının kısa film gösterimleri, bilgilendirici materyallerin dağıtımı, sergi, seminer ve konferanslarla bağımlılıklara karşı yürütülen çalışmalara katkı sunduğunun altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Film yapım desteklerimizde bağımlılıkla mücadeleye yönelik projelere öncelik veriyoruz. Bunun yanında Yeşilay'ın 'Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na da destek sağlıyoruz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün uyuşturucunun zararlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelediği 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı eser 22 binden fazla tiyatrosevere ulaştı."

Çocuk ve gençlerin olumsuz örneklerin etkisine maruz kaldığı dijital oyunlarla ilgili titiz bir değerlendirme süreci yürüttüklerini dile getiren Ersoy, "Görevli kurullarımız 2018'den bugüne toplam 318 oyunu sınıflandırmış, filmsiniflandirma.ktb.gov.tr web sitemizde, tescil edilen dijital oyunların kategorileri ve yaş sınıflaması yayınlanmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, imzalanan protokolün söz konusu faaliyetlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi, tanıtım sürecinden uygulamaya Yeşilay'ın ilgili çalışmalarına katkı ve destek sunulması ve ortak projelerin gerçekleşmesi temelinde hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, "Protokolümüzün hayırlı olmasını, amaçlarımıza hakkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum." dedi.

"Kültür ve sanat faaliyetleri büyük önem taşıyor"

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanında çalışan dünyanın en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve bu yıl 100'üncü kuruluş yılını kutladığını kaydetti.

Sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele alanında tüm bakanlıklarla iş birliği yapmayı hedeflediklerini dile getiren Öztürk, özellikle gençleri, bağımlılıklardan uzak tutmak, onlara iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için kültür ve sanat faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeşilay'ın çalışmalarında ve kültür sanat faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmak için sanatın her alanını kullanalım istiyoruz. Yaptığımız tüm mücadele bu alanda. Özellikle Uluslararası Karikatür Yarışmasıyla bağımlılık alanında eser üretmeye ve bu eserleri de insanımıza sunmaya çalışıyoruz. Okullarda Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'yla da küçük yaşlardan itibaren iyi ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı hedefliyoruz."

Öztürk, protokol sayesinde Yeşilay'ın ürettiği projelerin daha fazla kişiye ulaşacağını, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda her yaş grubuna birebir temas ederek onları bilinçlendirme fırsatı yakalayacaklarını anlattı.

Protokolün imzalanmasının ardından Yeşilay Başkanı Öztürk, Bakan Ersoy'a bir tablo hediye etti.

Toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak, bağımlılıklarla mücadele etmek, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı faaliyetlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan protokolün imza törenine Bakanlık ve Yeşilay çalışanlarının yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

Sinema, tiyatro ve kütüphanelerde bağımlılıklarla mücadele

Protokol kapsamında iki kurum Türkiye'nin tüm illerinde bağımlılıklarla mücadele amacıyla faaliyetler yürütülmesi, projeler geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında birlikte faaliyetler yürütecek.

Ayrıca, Devlet Tiyatrolarında çocuklarla ilgili alanlarda "Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam Köşesi" kurulması, "Mavi Kırlangıç" çocuk dergisinin ve Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür ve Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren eserlerin tiyatroların fuaye alanlarında sergilenmesi planlanıyor.

Sinema salonlarında film gösterimleri öncesinde Yeşilay tarafından hazırlanan kamu spotlarının yayınlanması, film festivallerinde Yeşilay'a yer verilmesi, sanatsal etkinlikler öncesinde tanıtıcı materyallerin Yeşilay tarafından yayınlanması ve bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi de protokolün amaçları arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yarınlara Geç Kalmadan, Yeşilay, Turizm, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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