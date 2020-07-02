Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk 6 ayın bandrol ve kayıt tescil rakamlarını açıkladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk 6 ayın bandrol ve kayıt tescil rakamlarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik ve sinema yapımları ile kitaplara ilişkin bandrol satışı, düzenlenen yapımcı belgeleri, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemi ile korsanlıkla mücadele operasyonlarına ilişkin ilk 6 aylık rakamları açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik ve sinema yapımları ile kitaplara ilişkin bandrol satışı, düzenlenen yapımcı belgeleri, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemi ile korsanlıkla mücadele operasyonlarına ilişkin ilk 6 aylık rakamları açıkladı.

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Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve kayıt-tescil istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artarak, 194 milyon 510 bin 256 adet olarak gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 'İl Denetim Komisyonları' bu yılın ilk 6 ayında 183 denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Bu faaliyetler kapsamında 183 bin 615 materyal ele geçirildi.

PANDEMİYE RAĞMEN BANDROL SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bu yılın ilk yarısında süreli olmayan yayınlar kapsamında eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. İlk 6 ayda eğitim alanında 90 milyon 551 bin 693 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 45 milyon 232 bin 610, inanç kategorisinde 16 milyon 648 bin 219, çocuk-gençlik kategorisinde 22 milyon 507 bin 352, yetişkin kurgu kategorisinde 16 milyon 400 bin 964, ithal yayın kategorisinde 1 milyon 252 bin 623 ve akademik alanda 1 milyon 916 bin 795 adet bandrol satıldı.

"2020 YILI İLK YARISINDA 155 SİNEMA, 136 MÜZİK OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 291 ADET YAPIMCI BELGESELİ DÜZENLENDİ"

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanında 158 adet sinema filmi tescil edilerek, 54 bin 463 adet bandrol satıldığını açıkladı. Müzik alanında da 714 adet müzik yapımı tescil edildi ve 900 bin 49 adet bandrol satışı gerçekleştirildi. Dijital oyunlarda ise 32 adet tescil işlemiyle 114 bin 572 adet bandrol satışı gerçekleştirildi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı ilk yarısında 155 sinema, 136 müzik olmak üzere toplamda 291 adet yapımcı belgesi düzenlendi.

HAK SAHİPLERİNİN TELİF HAKLARINI KORUMA KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞI DEVAM EDİYOR

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı bu yılın ilk 6 ayında 582 olarak gerçekleşti. Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eseri sahipleri oldu. Verilere göre 2020 yılının ilk 6 ayında 259 adet ilim edebiyat eseri kayıt-tescil edilirken, 81 güzel sanat eseri, 196 bilgisayar programı ve 11 adet musiki eseri ile 18 adet sinema eserinin kayıt-tescili yapıldı.

(Emin Kuvat/İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk 6 ayın bandrol ve kayıt tescil rakamlarını açıkladı - Son Dakika

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