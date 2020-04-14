Son Dakika › Güncel › Kültür ve Turizm Bakanlığı: İstanbul'da bir otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı: İstanbul'da bir otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi
7 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli bir tesisin, sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği" bilgisi üzerine söz konusu tesisin yönetimiyle görüşmeler yapıldığı belirtildi.
Paylaşımda, tesis yönetiminin, grupları bünyesindeki komşu bir oteli sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı aldığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:48 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak