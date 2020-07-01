Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Dinleti ve protokol için hazırlanan video Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ,...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Dinleti ve protokol için hazırlanan video
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:09 Kaynak: AA
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