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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Dipsiz Göl' açıklaması
6 saat önce
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:09 Kaynak: DHA
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.
Haber: ANKARA,
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