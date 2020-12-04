Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sanatçılara destek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sanatçılara destek

Bakan Ersoy: "Geliri olmayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayanlara destek olacağız"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik ve meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Pandemi döneminde geliri olmayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerine destek olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan bir otelde, müzik ve meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde maddi kayıp yaşayan sanatçılara bakanlık olarak destek olunacağını belirtti. Ersoy, " Ankara'da müzik adına çok önemli bir konser salonu oldu. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestra binasına sanatçılarımızla müzik emekçilerimizle ve iyi bir katılımla açtık. Tüm başta Ankaralılar olmak üzere tüm müzik camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz geçen hafta bir açıklama yapmıştık. Pandemi döneminde müzisyenler ve sanatçılara yardımla ilgili bir proje üzerine çalıştığımızı söylemiştik. Bugün bu amaçla bu toplantıyı yaptık ve çerçevelerini hemen hemen netleştirdik. Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık" dedi.

"Yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız"

Bakan Ersoy, "11 Aralık'ta Bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini başvuru yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruların bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu toplanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek ve Ocak ayı itibariyle de projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız. İlk etapta düşündüğümüz proje bedeli 20 30 milyon lira civarında diye düşündük. Biz şimdi bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar hızlı bir şekilde bütün bu projenin detaylarını, başvuru şekillerini, proje şekillerini hepsini netleştirip Yunus Emre sitemizde açıklayarak ihtiyaç duyan, projeye katılmak isteyen sanatçılarımızı buradan takip etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.